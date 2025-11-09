أيهما أفضل .. مقارنة بين جيتور X70 وشيرى تيجو 7 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيتور X70 ام شيرى تيجو 7 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور X70 موديل 2026

زودت سيارة جيتور X70 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية .

محرك جيتور X70 موديل 2026

تحصل سيارة جيتور X70 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

سعر جيتور X70 موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر، وبها قوة 145 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 929 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .