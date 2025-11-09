قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات شيرى أريزو 5 موديل 2026| صور

شيرى اريزو 5 موديل 2026
شيرى اريزو 5 موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر هذه السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى اريزو 5 موديل 2026

وجاءت هذه الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 5 موديل 2026 ، وتنتمي 5 سيارات السيدان .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

أبعاد شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

مواصفات شيرى اريزو 5 موديل 2026

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها مرايات كهربائية، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فتحة سقف، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف، وبها إنذار ضد السرقة .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 بها، كاميرا خلفية للركن، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها قفل مركزى للأبواب .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه للركن، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة شيرى اريزو 5 موديل 2026 محرك شيرى اريزو 5 مواصفات شيرى اريزو 5 مستقبل صناعة السيارات إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 اريزو 5 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

السوبر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات السوبر النهائي.. تفاصيل

مانشستر ستي

مانشستر سيتي يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح قبل قمة الدوري الإنجليزي

الغندور

الغندور يوجه رسالة لـ طاقم التحكيم التركي قبل نهائي السوبر

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد