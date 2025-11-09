مواصفات شيرى أريزو 5 موديل 2026| صور

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر هذه السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شيرى اريزو 5 موديل 2026

وجاءت هذه الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 5 موديل 2026 ، وتنتمي 5 سيارات السيدان .

محرك شيرى اريزو 5 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

أبعاد شيرى اريزو 5 موديل 2026

تتوافر سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

مواصفات شيرى اريزو 5 موديل 2026

زودت سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها مرايات كهربائية، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فتحة سقف، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وتكييف، وبها إنذار ضد السرقة .

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 بها، كاميرا خلفية للركن، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها قفل مركزى للأبواب .

وسائل الأمان بـ شيرى اريزو 5 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه للركن، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

سعر شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 735 ألف جنيه .