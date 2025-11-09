كيفية الاهتمام بناقل الحركة في السيارات؟.. احذر الأوساخ وبقايا المعادن

يوجد الكثير من الأجزاء الهامة في السيارات التي يجب الاهتمام بها منها، الحفاظ على مستوى زيت ناقل الحركة بجانب فحصه بانتظام للتأكد من لونه ونقاوته، بالاضافة إلي الالتزام بالقيادة المتأنية وتجنب التسارع المفاجئ والفرملة القوية، ويجب تغيير الزيت بانتظام حسب توصيات الشركة المصنعة أو دليل المالك، والانتباه لإشارات التحذير الصادرة من السيارة.

كيفية الاهتمام بناقل الحركة في السيارات

تغيير زيت ناقل الحركة بانتظام

يجب الالتزام بالجدول الزمني الموصى به من الشركة المصنعة في دليل المالك الخاص بسيارتك، لان تغيير الزيت والفلاتر بانتظام يساعد علي بقاء ناقل الحركة نظيف وخالي من الملوثات مثل الأوساخ وبقايا المعادن التي قد تسبب تآكل مبكر، ويجب أيضا فحص مستوى سائل ناقل الحركة بانتظام .

يجب أن يكون السائل أحمر

السائل متغير اللون أو الذي له رائحة احتراق يدل على تآكل داخلي ويتطلب فحص فوري .

استخدام النوع الصحيح من الزيت

تأكد من استخدام نوع سائل ناقل الحركة الموصى به بالضبط من قبل الشركة المصنعة، لأن استخدام نوع غير مناسب قد يسبب مشاكل في الأداء أو تلف للمكونات.

عادات القيادة السليمة

تجنب تغيير وضعيات القيادة أثناء تحرك السيارة وانتظر حتى تتوقف السيارة تماماً قبل التبديل بين وضعيات القيادة .

التسارع التدريجي

تجنب الضغط المفرط والمفاجئ على دواسة الوقود، خاصة عند بدء الحركة، لتجنب الضغط الزائد على ناقل الحركة.

عدم الضغط على الفرامل بشكل مفرط

تجنب الضغط على الفرامل بشدة وبشكل متكرر.

تجنب الحمولة الزائدة

جر الأحمال الثقيلة باستمرار يسبب ضغط زائد وحرارة إضافية على ناقل الحركة، لذا يجب الانتباه لوزن الأحمال المسموح به.

استخدام وضع N عند الوقوف الطويل

عند الوقوف لفترات طويلة في إشارة مرور، قم بوضع ناقل الحركة على وضع الحياد "N" بدلاً من إبقاء القدم على الفرامل في وضع "D"، لتقليل الضغط على ناقل الحركة .

استخدام فرامل اليد بشكل صحيح

عند ركن السيارة على منحدر، استخدم فرامل اليد أولاً لتثبيت السيارة، ثم ضع ناقل الحركة في وضع "P"، لتجنب تحميل وزن السيارة على ناقل الحركة.