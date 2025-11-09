قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ام جي 6 أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه.. صور

ام جي 6 موديل 2021
ام جي 6 موديل 2021
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ام جي 6 موديل 2021

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جي 6 موديل 2021 ، وتنتمي 6 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ام جي 6 موديل 2021 الخارجية

ام جي 6 موديل 2021

تظهر سيارة ام جي 6 موديل 2021 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ام جي، وتم تثبيت شعار شركة ام جي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم أسفل الأبواب الخارجية من الكروم لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك ام جي 6 موديل 2021

ام جي 6 موديل 2021

تنقل قوة سيارة ام جي 6 موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 185 كم/ساعة، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ام جي 6 موديل 2021 الداخلية

ام جي 6 موديل 2021

زودت مقصورة سيارة ام جي 6 موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر ام جي 6 موديل 2021

ام جي 6 موديل 2021

يبلغ سعر سيارة ام جي 6 موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

