تختار ايه .. شيفروليه أوبترا ام نيسان سنترا 2026

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا و نيسان سنترا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ نيسان سنترا موديل 2026

زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، وقوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وخزان وقود سعة 45 لتر، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2026

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .