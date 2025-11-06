مواصفات رينو كارديان 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

رينو كارديان موديل 2026

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو كارديان موديل 2026، وتنتمي كارديان لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد رينو كارديان موديل 2026

تأتى سيارة رينو كارديان موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4120 مم، وعرض 1747 مم، وارتفاع 1596 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1596 مم .

محرك رينو كارديان موديل 2026

تستمد سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ رينو كارديان موديل 2026

تمتلك سيارة رينو كارديان موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للسائق، وحساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

مواصفات رينو كارديان موديل 2026

تحتوي سيارة رينو كارديان موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وتكييف، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول .

بالاضافة إلي ان سيارة رينو كارديان موديل 2026 بها، فرش مقاعد من الجلد، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها مثبت سرعة، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة .

سعر رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع بسعر 974 ألف جنيه .