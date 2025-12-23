رئيس جهاز العاشر من رمضان يلتقي اتحاد شاغلي “واحة المدائن” لبحث موقف المرافق بالحي الثاني عشر

التقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بممثلي اتحاد شاغلي مشروع واحة المدائن ضمن مشروع الإسكان القومي بالحي الثاني عشر.

في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تمس حياتهم اليومية.



وجاء اللقاء لبحث شكاوى الشاغلين بشأن تضررهم من عدم إدخال المرافق للمشروع، نتيجة وجود مديونيات مستحقة على الشركة المالكة، وهو ما انعكس على تأخر توصيل الخدمات للوحدات السكنية.

وخلال اللقاء، أوضح رئيس الجهاز أن جميع الحالات الواردة أسماؤها من صندوق التمويل العقاري سيتم التعامل معها فورًا، وذلك عقب اعتماد محضر الاستلام، مؤكدًا أنه سيتم بعدها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال مياه الشرب لكل وحدة سكنية على حدة، وفقًا للمستندات المطلوبة .

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن هذا الإجراء يأتي تيسيرًا على حاجزي الوحدات السكنية وحرصًا على عدم تحميل المواطنين أعباء لا تخصهم، مع الالتزام بالقواعد المنظمة والإجراءات القانونية المعمول بها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج جهاز المدينة القائم على الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول عملية ومتوازنة، بما يحقق الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.