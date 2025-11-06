قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح للحفاظ على نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة
نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة
إبراهيم القادري

للحفاظ على نظام التوجيه يجب فحص مستويات السائل بانتظام واستخدام النوع الموصى به، إضافة إلى أنه يجب تفقد الخراطيم والأنابيب للبحث عن أي تسرب أو تآكل، ويجب الانتباه للأصوات الغريبة أو تصلب عجلة القيادة، وتجنب القيادة المتهورة لتخفيف الضغط على المكونات.

نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

نصائح للحفاظ على نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

افحص سائل التوجيه بانتظام

تأكد من أن مستوى سائل التوجيه المعزز “الباور ستيرنج”، ضمن النطاق الموصى به في خزان السائل، وذلك لأن هذا السائل ضروري للتشحيم والتبريد.

نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

متابعة جودة السائل

إذا لاحظت أن السائل رغوي أو تغير لونه إلى البني أو الأسود، فهذا يدل علي تلوثه ويجب تغييره وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

الكشف عن عدم وجود تسريبات

افحص الخراطيم والمضخة بانتظام للبحث عن أي علامات تسرب للسوائل أو تشققات، ويجب معالجة التسريبات فورًا لتمنع حدوث أضرار أكبر.

نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

تأكد من شد الحزام

افحص حزام نظام التوجيه، وتأكد من أنه مشدود بشكل صحيح، لان ارتخاءه قد يسبب مشاكل في الأداء.

تجنب تدوير عجلة القيادة عند الثبات

يجب تجنب لف عجلة القيادة بشكل كامل عند وقوف السيارة، لان ذلك يؤدي إلى زيادة الضغط على مكونات نظام التوجيه والإطارات.

نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

لا تثبت المقود على القفل

تجنب إبقاء عجلة القيادة ملفوفة بالكامل إلى أي من الجانبين لفترة طويلة، لأن هذا يجهد المضخة في الأنظمة الهيدروليكية.

الابتعاد عن القيادة المتهورة

القيادة السلسة وتجنب الحفر والمطبات الكبيرة والقيادة بسرعات عالية فوق الأسطح الوعرة يقلل من الضغط والتآكل على نظام التوجيه والتعليق.

ضبط الإطارات

نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

تأكد من أن ضغط الهواء في جميع الإطارات متساوٍ ومتوافق مع توصيات الشركة المصنعة، لان ضغط الإطارات غير المتساوي يؤثر على دقة التوجيه.

القيام بوزن الأذرعة

انتظم في ضبط زوايا العجلات فالمحاذاة غير الصحيحة تسبب تآكل غير متساوٍ للإطارات وتؤثر سلبًا على نظام التوجيه.

نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

انتبه للعلامات التحذيرية

كن يقظ لأي أصوات غير عادية أو اهتزاز في عجلة القيادة، أو صعوبة في التوجيه، أو انحراف السيارة إلى جانب واحد، لان هذه العلامات تدل علي وجود مشكلة تتطلب فحص فوري من قبل فني مختص.

نظام التوجيه مستويات السائل سائل التوجيه جودة السائل تجنب تدوير عجلة القيادة القيادة المتهورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

سقوط سيارة في ترعة بأسيوط

إصابة شخص في سقوط سيارة بترعة في أسيوط

المتهمة

ضبط فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بتطبيق هاتفي في الإسكندرية

المتهمين

“خلافات على بيع أسماك الزينة” وراء منشور الاستغاثة المتداول بالقاهرة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد