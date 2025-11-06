للحفاظ على نظام التوجيه يجب فحص مستويات السائل بانتظام واستخدام النوع الموصى به، إضافة إلى أنه يجب تفقد الخراطيم والأنابيب للبحث عن أي تسرب أو تآكل، ويجب الانتباه للأصوات الغريبة أو تصلب عجلة القيادة، وتجنب القيادة المتهورة لتخفيف الضغط على المكونات.

نصائح للحفاظ على نظام التوجيه لضمان قيادة آمنة وسلسة

افحص سائل التوجيه بانتظام

تأكد من أن مستوى سائل التوجيه المعزز “الباور ستيرنج”، ضمن النطاق الموصى به في خزان السائل، وذلك لأن هذا السائل ضروري للتشحيم والتبريد.

متابعة جودة السائل

إذا لاحظت أن السائل رغوي أو تغير لونه إلى البني أو الأسود، فهذا يدل علي تلوثه ويجب تغييره وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

الكشف عن عدم وجود تسريبات

افحص الخراطيم والمضخة بانتظام للبحث عن أي علامات تسرب للسوائل أو تشققات، ويجب معالجة التسريبات فورًا لتمنع حدوث أضرار أكبر.

تأكد من شد الحزام

افحص حزام نظام التوجيه، وتأكد من أنه مشدود بشكل صحيح، لان ارتخاءه قد يسبب مشاكل في الأداء.

تجنب تدوير عجلة القيادة عند الثبات

يجب تجنب لف عجلة القيادة بشكل كامل عند وقوف السيارة، لان ذلك يؤدي إلى زيادة الضغط على مكونات نظام التوجيه والإطارات.

لا تثبت المقود على القفل

تجنب إبقاء عجلة القيادة ملفوفة بالكامل إلى أي من الجانبين لفترة طويلة، لأن هذا يجهد المضخة في الأنظمة الهيدروليكية.

الابتعاد عن القيادة المتهورة

القيادة السلسة وتجنب الحفر والمطبات الكبيرة والقيادة بسرعات عالية فوق الأسطح الوعرة يقلل من الضغط والتآكل على نظام التوجيه والتعليق.

ضبط الإطارات

تأكد من أن ضغط الهواء في جميع الإطارات متساوٍ ومتوافق مع توصيات الشركة المصنعة، لان ضغط الإطارات غير المتساوي يؤثر على دقة التوجيه.

القيام بوزن الأذرعة

انتظم في ضبط زوايا العجلات فالمحاذاة غير الصحيحة تسبب تآكل غير متساوٍ للإطارات وتؤثر سلبًا على نظام التوجيه.

انتبه للعلامات التحذيرية

كن يقظ لأي أصوات غير عادية أو اهتزاز في عجلة القيادة، أو صعوبة في التوجيه، أو انحراف السيارة إلى جانب واحد، لان هذه العلامات تدل علي وجود مشكلة تتطلب فحص فوري من قبل فني مختص.