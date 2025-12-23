من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، مساء اليوم، انقطاع الاتصال بطائرة خاصة من طرازفالكون-٥٠ كانت قد أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا في تمام الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

الوفد الليبي أثناء زيارته لأنقرة

وأوضح الوزير أن الطائرة أرسلت طلب هبوط اضطراري أثناء تحليقها قرب منطقة حيمانة، قبل أن ينقطع الاتصال بها عند الساعة 20:52، وتعذر إعادة التواصل معها لاحقًا.

خمسة ركاب علي متن الطائرة

وأشار إلى أن الطائرة كان على متنها خمسة ركاب، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق أول محمد علي أحمد الحداد، مؤكدًا أن السلطات التركية تتابع الموقف، وسيتم إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات فور توفرها.

وبحسب المعلومات المتداولة، ضم الوفد العسكري الليبي الذي كان على متن الطائرة كلًا من:

الفريق أول محمد علي أحمد الحداد، رئيس الأركان العامة الفريق الفتوري غربيل، رئيس أركان القوات البرية العميد محمود الفضيوي، رئيس جهاز التصنيع الحربي المستشار محمد العصاوي قائد الطائرة (جارٍ التحقق من هويته)

ولا تزال الملابسات المحيطة بمصير الطائرة غير واضحة حتى الآن.