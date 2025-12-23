قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا "مش حقل تجارب" والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
فن وثقافة

جميلة ويفي: نقابة السينمائيين ترفض استكمال علاج والدتي هناء عطية

السيناريست هناء عطية
السيناريست هناء عطية
قسم الفن

تواصل المخرجة جميلة ويفي ابنة السيناريست هناء عطية مناشدة المسؤلين لعلاج والدتها بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

وأكدت جميلة ويفي أن حالة والدتها الصحية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، في ظل صعوبات مادية حالت دون استكمال خطة العلاج المطلوبة، مشيرة إلى أن نقابة المهن السينمائية كانت قد أعلنت في البداية تكفلها بعلاج والدتها بالكامل، قبل أن تتراجع وتقرر تحمل 50% فقط من التكلفة، وهو ما يفوق قدرات الأسرة المالية.

ونشرت جميلة ويفى استغاثة عبر صفحتها على موقع التواصل الغجتماعي فيس بوك، تناشد فيها نقيب السينمائيين مسعد فودة بإقناع النقابة بتكملة نفقات علاج والدتها.

وعلم صدى البلد أن حالة هناء عطية وصلت إلى وزير الثقافة الذي وعد بالتدخل، وكشفت المخرجة جميلة ويفي أن الحالة الصحية لوالدتها شهدت تدهورا ملحوظا خلال فترة إقامتها بالمستشفى، مشيرة إلى تعرضها لإهمال طبي أدى إلى إصابتها بقرح الفراش، وهو ما فاقم من معاناتها الصحية.
 

وطالبت ابنة السيناريست هناء عطية الجهات المعنية بالتدخل العاجل والتحقيق في الواقعة، حفاظا على سلامة والدتها، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تقصير طبي، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق المرضى داخل المؤسسات الصحية.

السيناريست هناء عطية هناء عطية حالة السيناريست هناء عطية

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

