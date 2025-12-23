جميلة ويفي: نقابة السينمائيين ترفض استكمال علاج والدتي هناء عطية

تواصل المخرجة جميلة ويفي ابنة السيناريست هناء عطية مناشدة المسؤلين لعلاج والدتها بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.



وأكدت جميلة ويفي أن حالة والدتها الصحية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، في ظل صعوبات مادية حالت دون استكمال خطة العلاج المطلوبة، مشيرة إلى أن نقابة المهن السينمائية كانت قد أعلنت في البداية تكفلها بعلاج والدتها بالكامل، قبل أن تتراجع وتقرر تحمل 50% فقط من التكلفة، وهو ما يفوق قدرات الأسرة المالية.



ونشرت جميلة ويفى استغاثة عبر صفحتها على موقع التواصل الغجتماعي فيس بوك، تناشد فيها نقيب السينمائيين مسعد فودة بإقناع النقابة بتكملة نفقات علاج والدتها.



وعلم صدى البلد أن حالة هناء عطية وصلت إلى وزير الثقافة الذي وعد بالتدخل، وكشفت المخرجة جميلة ويفي أن الحالة الصحية لوالدتها شهدت تدهورا ملحوظا خلال فترة إقامتها بالمستشفى، مشيرة إلى تعرضها لإهمال طبي أدى إلى إصابتها بقرح الفراش، وهو ما فاقم من معاناتها الصحية.



وطالبت ابنة السيناريست هناء عطية الجهات المعنية بالتدخل العاجل والتحقيق في الواقعة، حفاظا على سلامة والدتها، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تقصير طبي، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق المرضى داخل المؤسسات الصحية.