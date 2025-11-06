قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مراحل مهمة في تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات

تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات
تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات
إبراهيم القادري

يعود تاريخ شركة شانجان التي تعمل في صناعة السيارات إلى عام 1862، وبدأت في صناعة السيارات كمصنع للإمدادات العسكرية، وفي عام 1959 تحولت لتصنيع أول سيارة لها وهي سيارة جيب شانججيانج.

 تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات 

ومنذ ذلك الحين نمت شانجان لتصبح واحدة من كبري شركات صناعة السيارات في الصين، وذلك بجانب التركيز على إنتاج سيارات الركاب والشاحنات.

مراحل تاريخ شركة شانجان

 تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات 

تأسست شركة شانجان كـ مكتب شنجهاي للأسلحة الأجنبية عام 1862، وهو مصنع للإمدادات العسكرية، وفي عام 1959، وتم إعادة تصميم المصنع لإنتاج أول سيارة شانجان، وهي سيارة جيب تشانججيانج.

التوسع المبكر في صناعة السيارات في شركة شانجان

في عام 1984 أنتجت أول سيارة ميني فان في الصين، وهي شانجان ستار، وفي عام 1993 أسست شركة شانجان سوزوكي المشتركة، وهي أول شراكة يابانية صينية.

 تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات 

وفي عام 2001 تم تأسيس شركة شانجان فورد، وفي عام 2010 دخلت في شراكة مع شركة PSA " المجموعة المالكة لسيتروين وبيجو"، وفي عام 2012 تم إنشاء شركة شانجان مازدا ككيان منفصل عن تشانجان فورد مازدا.

تطور شركة شانجان

استحوذت شركة شانجان فورد على شركة هاربين هافاي للسيارات في عام 2015 لتوسيع نطاق الإنتاج، وفي عام 2018، أنهت شركة شانجان شراكتها مع سوزوكي، ولكنها استمرت في تصنيع سيارات سوزوكي بموجب ترخيص.

وواصلت شركة شانجان تطوير سياراتها الخاصة منها، فئات CS من سيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى شاحناتها التجارية وسيارات الركاب، واعتمدت الشركة اسم "شانجان" رسمي في عام 2006، وتم إطلاق أول سيارة ركاب لها وهي سيارة "بيني" .

 تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات 

والجدير بالذكر ان شانجان شاركت في مشاريع مشتركة مع علامات تجارية عالمية مثل فورد ومازدا، وفي عام 2021 شكلت مبيعات علامات شانجان التجارية الخاصة 76% من إجمالي مبيعات الشركة .

تاريخ سيارة بيني الصينية

 تاريخ شركة شانجان لصناعة السيارات 

ظهرت سيارة شانجان بيني لأول مرة كسيارة هاتشباك صغيرة في عام 2006، وتم تقديمها في الأسواق المصرية ابتداء من موديلات 2013، وتطورت السيارة من موديلات بيني ميني السابقة التي بدأت في الظهور في عام 2009 كبديل لطرازات بيني وبين بين لوف. 

شركة شانجان صناعة السيارات جيب شانججيانج تاريخ شركة شانجان شنجهاي للأسلحة الأجنبية شانجان سوزوكي شراكة يابانية صينية سيارة ميني فان

