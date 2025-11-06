قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتري كيا كارينز عائلية بـ 550 ألف جنيه

كيا كارينز موديل 2011
كيا كارينز موديل 2011
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا كارينز موديل 2011

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا كارينز موديل 2011، وتنتمي كارينز لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات كيا كارينز موديل 2011 الخارجية

كيا كارينز موديل 2011

تمتلك سيارة كيا كارينز موديل 2011 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها 4 جرائد تم تثبيتها أسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك كيا كارينز موديل 2011

كيا كارينز موديل 2011

تستمد سيارة كيا كارينز موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 180 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا كارينز موديل 2011 الداخلية

كيا كارينز موديل 2011

تحتوي مقصورة سيارة كيا كارينز موديل 2011 علي الكثير من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية، وأحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر كيا كارينز موديل 2011

كيا كارينز موديل 2011

يبلغ سعر سيارة كيا كارينز موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

