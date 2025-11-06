قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه كابتيفا 2026 تظهر لأول مرة

شيفروليه كابتيفا موديل 2026
شيفروليه كابتيفا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كابتيفا موديل 2026، وتنتمي كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

أبعاد شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تتوافر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بطول 4670 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1750 مم .

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بارز، وبها مصابيح الـLED عصرية، وبها خطوط انسيابية، وبها مصابيح LED للقيادة النهارية، وبها مصابيح أمامية هالوجين، وبها مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها رف تحميل للأمتعة، وبها مرايات خارجية كهربائية الضبط مع مؤشرات انعطاف LED، وبها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة .

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بها، فرش مقاعد من القماش، وبها مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ6 اتجاهات، وبها مقاعد ثانية وثالثة قابلة للطي لتوسيع مساحة التخزين، وبها منافذ USB موزعة على الصفوف الثلاثة، وبها أحدث تقنيات ترفيه واتصال، وبها شاشة ترفيه كبيرة تعمل باللمس، ونظام صوتي متطور، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.4 بوصة، وبها تطبيق Apple CarPlay، و بها Android Auto، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 3.5 بوصة، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام صوتي .

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2026

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 144 حصان، وبها نظام توجيه كهربائي، وبها نظام تعليق أمامي McPherson يضمن راحة وثبات عاليين .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2026

شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وبها وسائد أمامية وجانبية وستائرية شاملة، ونظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التحكم في الجر (TCS)، ومساعد صعود المرتفعات (HSA) .

سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع بسعر 76 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع بسعر 81 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع بسعر 88 ألف ريال سعودي .

السيارات الـ SUV الرياضية شيفروليه كابتيفا موديل 2026 كابتيفا موديل 2026 مواصفات شيفروليه كابتيفا محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2026 سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

مدرسة سعودية

إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

إسعاد يونس و أحمد حاتم

بحضور إسعاد يونس..أبطال فيلم "قصر الباشا" يحتفلون بالعرض الخاص

أحمد سعد خلال الفيديو المثير للجدل

عريس وأربع زوجات.. سر الفيديو المثير للجدل لـ أحمد سعد| خاص

حمزة العيلي

حمزة العيلي يحتفل بنجاح مسلسل كارثة طبيعية.. ويوجه رسالة شكر لصناعه

بالصور

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

Lexus Sports Concept
Lexus Sports Concept
Lexus Sports Concept

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد