قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان جيش الاحتلال: الطائرات المسيرة تهديد أمني متصاعد
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
كريم عاطف

كشفت تقارير إعلامية الأحد الماضي، أن جيش الأحتلال الإسرائيلي شرع في تنفيذ خطة لسحب السيارات الصينية من ضباطه، تنفيذا لأوامر مباشرة من رئيس الأركان إيال زامير، وذلك في أعقاب تحذيرات أمنية من مخاطر تتعلق بالتجسس وسرية المعلومات.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن هذا القرار جاء بعد توصيات من الأجهزة الأمنية التي أعربت عن "قلق فعلي من احتمال تسريب بيانات حساسة أو اختراقات عبر أنظمة تكنولوجيا متقدمة مدمجة في هذه السيارات".

الخطوة تعد امتداد لسياسة إسرائيلية، تمثلت في منع دخول السيارات الصينية إلى القواعد العسكرية، والان تتخذ إجراءات أوسع على مستوى المركبات المخصصة للضباط.

وأوضحت الصحيفة أن تنفيذ القرار سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف الضباط العاملين في مواقع سرية أو ممن لديهم إمكانية وصول إلى معلومات أمنية حساسة، أما المرحلة الثانية ستشمل جميع الضباط على نطاق أوسع، ومن المتوقع استكمال العملية مع نهاية الربع الأول من عام 2026.

ويقدر أن العملية ستطال نحو 700 سيارة، معظمها من طراز CHERY، والتي كانت تمنح للضباط ذوي الأسر الكبيرة نظرا لاحتوائها على سبعة مقاعد.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن بعض هذه المركبات مزودة بكاميرات، ميكروفونات، حساسات، وتقنيات اتصال قد تقوم بإرسال البيانات إلى خوادم خارجية دون علم المستخدم أو المستورد المحلي.

السيارات الصينية إيال زامير إسرائيل هيوم الأجهزة الأمنية السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

ياسمين صبري

ياسمين صبري: “أتمنى يجتمع تراثنا المصري القديم كله في المتحف الكبير”

ياسمين صبري

ياسمين صبري عن افتتاح المتحف الكبير: البس التاج على راسك

ريهام عبد الغفور

مغامرات ريهام عبد الغفور في خريطة رأس السنة

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد