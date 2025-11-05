قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ازاي تحمي الآيفون بتاعك لو اتسرق؟.. إليك أسهل طريقة تحميه وتحدد مكانه

إذا تعرض هاتفك الآيفون للسرقة، قد يصبح من الصعب تتبعه خاصة إذا قام السارق بتفعيل وضع الطيران فورا لإيقاف تتبع الموقع، ولكن بفضل بعض الحيل البسيطة، يمكنك تعزيز حماية جهازك بشكل فعال.

كيف تحمي هاتفك الآيفون من السرقة باستخدام اختصار بسيط

عادة ما يعتمد الكثيرون على ميزة Find My iPhone لتتبع هواتفهم في حال فقدانها أو سرقتها، ولكن يمكن للسارق تعطيل هذه الميزة بسهولة عبر تفعيل وضع الطيران من مركز التحكم. 

تكمن المشكلة في أن مركز التحكم يمكن الوصول إليه حتى عندما يكون الهاتف مغلقا، مما يسهل على السارق تعطيل التتبع دون الحاجة إلى كلمة المرور الخاصة بك.

لتعزيز الأمان، يمكن للمستخدمين تعطيل الوصول إلى مركز التحكم عند قفل الهاتف، وذلك عبر إعدادات Face ID/Touch ID وكلمة المرور، ولكن هذا وحده قد لا يكون كافيا، خاصة إذا قام السارق بسرقة الهاتف بعد أن قمت بفتحه مباشرة.

اختصار "حماية ضد السرقة"

لحماية هاتفك بشكل إضافي، يمكنك استخدام اختصار في تطبيق Shortcuts يسمى “حماية ضد السرقة”، هذا الاختصار يتيح لك تعطيل وضع الطيران تلقائيا وقفل الشاشة بمجرد أن يحاول السارق تفعيل وضع الطيران، مما يمنعهم من الوصول إلى بياناتك. 

كما يمكنك أيضا إعداد الاختصار لالتقاط صورة للسارق باستخدام الكاميرا الأمامية، مما يساعد في التعرف على هوية السارق.

اختصار "حماية ضد السرقة"

كيفية إنشاء اختصار "حماية ضد السرقة" على آيفون

الخطوة الأولى: إنشاء الاختصار:

- افتح تطبيق Shortcuts على جهازك الآيفون.

- اختر "+" لإنشاء اختصار جديد.

- اضغط على "Add Action" لإضافة إجراء "Lock Screen" لقفل الشاشة، ثم أضف إجراء "Set Airplane Mode" لتفعيل "إيقاف" وضع الطيران.

- إذا كنت ترغب في التقاط صورة للسارق، أضف إجراء "Take Photo" باستخدام الكاميرا الأمامية، ثم قم بحفظ الصورة في ألبوم الصور.

اختصار "حماية ضد السرقة"

الخطوة الثانية: إعداد التلقائية:

- انتقل إلى Automation في تطبيق Shortcuts واضغط على "+" لإنشاء تلقائية جديدة.

- اختر "Airplane Mode" ليتم تفعيل الاختصار عندما يتم تفعيل وضع الطيران.

- تأكد من إعداد التلقائية لتشغيل الاختصار "حماية ضد السرقة" مباشرة.

اختصار "حماية ضد السرقة"

كيفية تعطيل الاختصار عند الحاجة

في بعض الأحيان قد تحتاج إلى استخدام وضع الطيران بشكل طبيعي، لتفعيل ذلك، يمكنك ببساطة تعطيل التلقائية عبر Shortcuts > Automation، ثم اختر التلقائية الخاصة بـ "Airplane Mode" وقم بتعطيلها مؤقتا.

باستخدام هذا الاختصار، يصبح من الممكن حماية جهازك الآيفون بشكل أكبر في حال تعرضه للسرقة، وتتمكن من متابعة موقعه أو تأمين بياناتك بشكل فعال حتى في أسوأ الظروف.

