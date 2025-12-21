السيارات السبعة راكب.. خيار الأسرة الأول في سوق السيارات مع دخول DFSK رسميًا المنافسة

تشهد السيارات السبعة راكب إقبالًا متزايدًا من الأسر المصرية، باعتبارها الحل العملي الذي يجمع بين المساحة الرحبة والراحة ومستويات الأمان المناسبة للاستخدام اليومي والسفر، وهو ما جعلها تتصدر اختيارات العائلات خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تنوع الطرازات المطروحة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتتميز هذه الفئة بقدرتها على تلبية احتياجات الأسرة الكبيرة، من خلال توفير مقاعد تتسع لسبعة ركاب مع إمكانية إعادة ترتيب الصفوف الخلفية لزيادة مساحة التخزين، إلى جانب وضعية القيادة المرتفعة التي تمنح السائق رؤية أفضل للطريق، فضلًا عن أنظمة الأمان التي باتت عنصرًا أساسيًا في قرارات الشراء العائلية.

ومع اتساع الطلب على السيارات العائلية، تتجه شركات السيارات إلى تعزيز تواجدها في هذه الفئة، وفي هذا الإطار أعلنت «الطارق للسيارات» وكيل علامة «DFSK» في مصر، عن الإطلاق الرسمي للعلامة الصينية في السوق المصري، في خطوة تستهدف زيادة المنافسة داخل قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المناسبة للأسر.

وأكدت الشركة أن طرح علامة DFSK يأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع محفظة العلامات التجارية التي تقدمها في السوق المحلي، عبر تقديم طرازات تتمتع بالاعتمادية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب أسعار تنافسية تلائم شريحة واسعة من العملاء، خاصة العائلات الباحثة عن سيارة عملية متعددة الاستخدامات.

وكشفت الشركة عن تقديم ثلاثة طرازات جديدة من سيارات DFSK في مصر، حيث يُطرح الطراز E5 بسعر 1,144,900 جنيه، بينما تم تحديد سعر E5 PLUS عند 1,374,900 جنيه، في حين يُقدم الطراز 600 بسعر 1,294,900 جنيه، ضمن خطة لتعزيز التواجد في فئة السيارات العائلية متعددة المقاعد.

ويعكس دخول علامة DFSK إلى السوق المصري توجهًا واضحًا نحو تلبية احتياجات الأسر، في ظل تنامي الطلب على السيارات السبعة راكب التي توفر التوازن بين الرحابة الداخلية، والراحة، ومستويات الأمان، إلى جانب القيمة السعرية، وهو ما يمنح المستهلك خيارات أوسع ويعزز المنافسة داخل سوق السيارات المحلي.