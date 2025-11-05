قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة
زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية
بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة
رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر
قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر
بتوقيت القاهرة| مواعيد مواجهة السوبر المصري .. الانطلاق والنهائي
تكنولوجيا وسيارات

اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه

إم جي 6 موديل 2021
إم جي 6 موديل 2021
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

إم جي 6 موديل 2021

وتوفرت تلك الإصدارات، بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، إم جي 6 موديل 2021، وتنتمي 6 لفئة السيارات السيدان الكوبيه.

مواصفات إم جي 6 موديل 2021 الخارجية

إم جي 6 موديل 2021

تمتلك سيارة ام جي 6 موديل 2021 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة إم جي، وتم تثبيت شعار شركة إم جي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية تحتوي على إشارات انعطاف، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، و4 جنوط رياضية للكاوتش.

محرك إم جي 6 موديل 2021

إم جي 6 موديل 2021

تحصل سيارة إم جي 6 موديل 2021 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 144 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة إم جي 6 موديل 2021 الداخلية

إم جي 6 موديل 2021

زودت مقصورة سيارة إم جي 6 موديل 2021 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وعدادات للسرعة والحرارة والوقود، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، زجاج كهربائي، مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، فرش مقاعد من الجلد، كونسول وسطي، حوامل أكواب، إضاءة داخلية للقراءة.

سعر إم جي 6 موديل 2021

إم جي 6 موديل 2021

تباع سيارة إم جي 6 موديل 2021 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري الطرازات المستعملة ام جي 6 موديل 2021 مواصفات ام جي 6 موديل 2021 محرك إم جي 6 موديل 2021 سعر إم جي 6 موديل 2021

