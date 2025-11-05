قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار تويوتا هايلوكس 2026 في السعودية

تويوتا هايلوكس موديل 2026
تويوتا هايلوكس موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلوكس موديل 2026، وتنتمي هايلوكس لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026

محرك تويوتا هايلوكس موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2800 سي سي، بجانب نظام هايبرد خفيف (48 فولت)، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا هايلوكس موديل 2026

زودت سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية أنحف تعمل بتقنية LED بتصميم يشبه حرف C، وشبك أمامي ضخم يوحي بالقوة والصلابة، وبها واجهة أمامية أعيد رسمها بالكامل لتعكس لغة التصميم الحديثة من تويوتا، وحصلت الواجهة الخلفية على مصابيح جديدة بنفس النمط المضيء بها تفاصيل دقيقة في غطاء الصندوق تمنح مظهر رياضي أكثر تميز.

سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026

ستعتمد سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026 علي قاعدة ladder-frame المعروفة بصلابتها الفائقة، وبها شاشة وسطية جديدة مقاس 12 بوصه، وبها نظام تشغيل محدث يدعم اندرويد اوتو (Android Auto) و ابل كار بلاي (Apple CarPlay) لاسلكياً، وبها درجات عزل صوتي أفضل من السابق، وبها نظام تكييف أكثر قوة يناسب المناخ الحارة في منطقتنا.

وسائل الأمان بـ تويوتا هايلوكس موديل 2026

سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026

تمتلك سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومساعدة الكبح التلقائي، ومراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى مثبت سرعة ذكي متكيّف مع حركة المرور.

سعر تويوتا هايلوكس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 112 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 206 ألف ريال سعودي .

سيارة تويوتا هايلوكس موديل 2026

وجدير بالذكر ان تويوتا اختارت تايلاند لتكون أول سوق يشهد الظهور الرسمي للجيل الجديد من هايلوكس، كونها أكبر مركز إنتاج للطراز في العالم، قبل أن تصل لاحقًا إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط في عام 2026 .

تويوتا هايلوكس موديل 2026 السيارات البيك أب محرك تويوتا هايلوكس هايلوكس موديل 2026 مواصفات تويوتا هايلوكس سعر تويوتا هايلوكس موديل 2026

