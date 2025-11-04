قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
عزة عاطف

كشفت شركة تويوتا عن ابتكار جديد يجمع بين التكنولوجيا النظيفة والتصميم العملي في سيارة Toyota Tacoma H2 التجريبية، التي تم عرضها خلال فعاليات معرض SEMA 2025 المخصص لتقنيات السيارات المعدلة والمبتكرة.

شاحنة خالية من الانبعاثات من تويوتا 

تأتي تويوتا تاكوما H2 Overlander كنسخة مخصصة للمغامرات والرحلات البرية، وتعتمد على نظام خلايا وقود هيدروجينية إلى جانب بطارية ليثيوم أيون ومحركين كهربائيين، ما يجعلها مركبة صفرية الانبعاثات بالكامل.

وتتميز الشاحنة بنظام تعليق قوي معدّ خصيصًا للطرق الوعرة، مع تجهيزات شاملة مثل خيمة على السقف ومعدات متكاملة للرحلات الطويلة في المناطق النائية.

نظام فريد لاستخدام مياه العادم

أبرز ما يميز هذا النموذج المبتكر هو نظام إعادة تدوير مياه العادم، حيث يمكن للمستخدمين جمع المياه الناتجة عن عملية تشغيل خلايا الوقود واستخدامها في الغسيل أو الاستحمام أثناء التخييم.

وتقول تويوتا إن النظام لا يزال قيد الحصول على براءة اختراع، ما يجعله الأول من نوعه في العالم ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي والبيك أب الهيدروجينية.

من خلال تاَكوما H2، تواصل تويوتا استعراض التزامها بتوسيع استخدام الهيدروجين كبديل نظيف للوقود التقليدي، خاصة في المركبات المخصصة للطرق الصعبة والرحلات الطويلة، وهو ما يعزز من مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في الابتكار البيئي.

