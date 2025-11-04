تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

كشفت شركة تويوتا عن ابتكار جديد يجمع بين التكنولوجيا النظيفة والتصميم العملي في سيارة Toyota Tacoma H2 التجريبية، التي تم عرضها خلال فعاليات معرض SEMA 2025 المخصص لتقنيات السيارات المعدلة والمبتكرة.

شاحنة خالية من الانبعاثات من تويوتا

تأتي تويوتا تاكوما H2 Overlander كنسخة مخصصة للمغامرات والرحلات البرية، وتعتمد على نظام خلايا وقود هيدروجينية إلى جانب بطارية ليثيوم أيون ومحركين كهربائيين، ما يجعلها مركبة صفرية الانبعاثات بالكامل.

وتتميز الشاحنة بنظام تعليق قوي معدّ خصيصًا للطرق الوعرة، مع تجهيزات شاملة مثل خيمة على السقف ومعدات متكاملة للرحلات الطويلة في المناطق النائية.

نظام فريد لاستخدام مياه العادم

أبرز ما يميز هذا النموذج المبتكر هو نظام إعادة تدوير مياه العادم، حيث يمكن للمستخدمين جمع المياه الناتجة عن عملية تشغيل خلايا الوقود واستخدامها في الغسيل أو الاستحمام أثناء التخييم.

وتقول تويوتا إن النظام لا يزال قيد الحصول على براءة اختراع، ما يجعله الأول من نوعه في العالم ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي والبيك أب الهيدروجينية.

من خلال تاَكوما H2، تواصل تويوتا استعراض التزامها بتوسيع استخدام الهيدروجين كبديل نظيف للوقود التقليدي، خاصة في المركبات المخصصة للطرق الصعبة والرحلات الطويلة، وهو ما يعزز من مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في الابتكار البيئي.