تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

بعد ما يقرب من عقد من اختفائها من الأسواق، فاجأت تويوتا العالم بإعادة إطلاق اسم Scion الشهير، ولكن هذه المرة بشكل مختلف تمامًا.

فقد كشفت الشركة عن مفهوم جديد تحت اسم Scion 01 خلال فعاليات معرض SEMA في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعلن عن ولادة جديدة للعلامة في ثوبٍ أكثر جرأة ومغامرة.

قوة هجينة تتجاوز 300 حصان

السيارة الجديدة ليست سيارة ركاب تقليدية كما اعتاد عشاق "سايون"، بل هي مركبة دفع جانبي (Side-by-Side) مخصصة للمغامرات على الطرق الوعرة، وتعتمد على منظومة هجينة تولد أكثر من 300 حصان، مما يجعلها واحدة من أقوى مركبات هذه الفئة.

ويعكس التصميم الصارم والهيكل القوي توجه تويوتا الجديد نحو الجمع بين الأداء العالي والابتكار في فئات المركبات الترفيهية.

RAV4 GR.. لمسة رياضية إضافية

إلى جانب الكشف عن Scion 01، أعلنت تويوتا أيضًا عن نسخة GR من RAV4 مزودة بمجموعة هيكل رياضي (Body Kit) يحمل طابع Gazoo Racing المعروف، لتمنح السيارة مظهرًا أكثر عدوانية وديناميكية على الطرق.

من خلال إعادة إحياء "سايون" بهذا الشكل المثير، تكسر تويوتا كل القواعد التقليدية المرتبطة بالعلامة السابقة، لتجعلها رمزًا للابتكار والتجريب والمغامرة.

ويبدو أن الشركة تستهدف جمهورًا جديدًا يبحث عن الأداء، الجرأة، والتقنيات المستقبلية في تجربة قيادة خارج المألوف.