قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
عزة عاطف

بعد ما يقرب من عقد من اختفائها من الأسواق، فاجأت تويوتا العالم بإعادة إطلاق اسم Scion الشهير، ولكن هذه المرة بشكل مختلف تمامًا. 

فقد كشفت الشركة عن مفهوم جديد تحت اسم Scion 01 خلال فعاليات معرض SEMA في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعلن عن ولادة جديدة للعلامة في ثوبٍ أكثر جرأة ومغامرة.

قوة هجينة تتجاوز 300 حصان

السيارة الجديدة ليست سيارة ركاب تقليدية كما اعتاد عشاق "سايون"، بل هي مركبة دفع جانبي (Side-by-Side) مخصصة للمغامرات على الطرق الوعرة، وتعتمد على منظومة هجينة تولد أكثر من 300 حصان، مما يجعلها واحدة من أقوى مركبات هذه الفئة.

ويعكس التصميم الصارم والهيكل القوي توجه تويوتا الجديد نحو الجمع بين الأداء العالي والابتكار في فئات المركبات الترفيهية.

RAV4 GR.. لمسة رياضية إضافية

إلى جانب الكشف عن Scion 01، أعلنت تويوتا أيضًا عن نسخة GR من RAV4 مزودة بمجموعة هيكل رياضي (Body Kit) يحمل طابع Gazoo Racing المعروف، لتمنح السيارة مظهرًا أكثر عدوانية وديناميكية على الطرق.

من خلال إعادة إحياء "سايون" بهذا الشكل المثير، تكسر تويوتا كل القواعد التقليدية المرتبطة بالعلامة السابقة، لتجعلها رمزًا للابتكار والتجريب والمغامرة.

ويبدو أن الشركة تستهدف جمهورًا جديدًا يبحث عن الأداء، الجرأة، والتقنيات المستقبلية في تجربة قيادة خارج المألوف.

تويوتا سايون 01 معرض SEMA 2025 سيارات هجينة سيارات الدفع الرباعي RAV4 GR سيارات تويوتا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد