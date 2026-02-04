أردوغان: مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء إن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الأفريقية، منوها بأن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى أفضل مستوى في كافة المجالات.

وأكد أردوغان -خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية- رغبته في الاستفادة من روابط الأخوة والعلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من ألف عام بين القاهرة وأنقرة، ليس فقط من أجل رفاهية الشعبين المصري والتركي وبل للمساهمة في استقرار المنطقة وحل القضية الفلسطينية.

وأعرب عن سعادته بتواجده في القاهرة بمناسبة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى والذي تم عقد اجتماعه الأول في أنقرة -شهر سبتمبر 2024- معربا عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الضيافة له والوفد المرافق له.

