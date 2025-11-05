آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

في خطوة تعزز مكانتها في سوق السيارات الفاخرة، تعمل شركة أودي على إطلاق سيارتها Q9 Horch الجديدة كليًا، والتي ستصبح أفخم طراز في تاريخ الشركة، لتنافس بشكل مباشر مرسيدس مايباخ GLS وتستهدف فئة العملاء الباحثين عن أقصى درجات الراحة والفخامة داخل سيارة SUV ضخمة.

مواصفات آودي Q9 Horch

رصدت النسخة التجريبية من أودي Q9 Horch أثناء اختبارها على الطرق العامة، حيث أظهرت ملامح تصميمية مهيبة تجمع بين أناقة سيارات السيدان الفاخرة وصلابة سيارات الـSUV الكبيرة.

من المنتظر أن تحمل السيارة واجهة أمامية ضخمة بشبك كرومي واسع ومصابيح LED دقيقة التصميم، مع خطوط جانبية انسيابية تعزز الإحساس بالقوة والاتزان، بينما ستُضاف لمسات Horch الخاصة من شعارات فاخرة وجنوط ضخمة بتصميم حصري.

مقصورة ملكية تركز على راحة الركاب الخلفيين

تركز أودي في طراز Q9 Horch على توفير تجربة جلوس استثنائية للركاب الخلفيين، حيث ستحصل المقاعد على خاصية التدفئة والتبريد والتدليك المتعدد المستويات، إضافة إلى إمكانية إرجاع المقاعد كهربائيًا مع مساند للأرجل وشاشات ترفيه فردية لكل راكب.

كما ستزين المقصورة بمواد فاخرة تشمل الجلد الطبيعي الفاخر، والخشب المصقول، ولمسات من الألمنيوم والكروم، لتجعلها أقرب إلى صالون متحرك أكثر من كونها سيارة تقليدية.

رغم عدم الكشف الرسمي عن التفاصيل الميكانيكية بعد، إلا أن التقارير تشير إلى أن أودي Q9 Horch ستطرح بمحرك V8 مزدوج التيربو يولد قوة تتجاوز 500 حصان، مع نظام دفع رباعي Quattro، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة إلى نسخة هجينة خفيفة Mild Hybrid لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

منافسة مباشرة مع مرسيدس مايباخ GLS

تستهدف أودي بهذه السيارة منافسة مرسيدس مايباخ GLS وBMW XM، ما يعني أنها تدخل سباق الفخامة الألمانية من أوسع أبوابه.

وستعتمد الشركة على اسم Horch العريق أحد مؤسسي أودي الأوائل كرمز للفخامة الحصرية تمامًا كما تفعل مرسيدس مع مايباخ.

موعد الإطلاق الرسمي

من المتوقع أن تكشف أودي رسميًا عن Q9 Horch خلال عام 2026 إلى جانب الجيل الجديد من Q7 وطراز كهربائي جديد من الفئة الأساسية.

وسينتج الطراز في مصانع أودي بأوروبا ليتم تسويقه في الأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن يلقى رواجًا بين عشاق السيارات الفاخرة كبيرة الحجم.