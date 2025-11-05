قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من البرلمان إلى الأمم المتحدة.. «أبو العينين» يجسد الموقف المصري المدافع عن القضية الفلسطينية
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
عزة عاطف

في خطوة تعزز مكانتها في سوق السيارات الفاخرة، تعمل شركة أودي على إطلاق سيارتها Q9 Horch الجديدة كليًا، والتي ستصبح أفخم طراز في تاريخ الشركة، لتنافس بشكل مباشر مرسيدس مايباخ GLS وتستهدف فئة العملاء الباحثين عن أقصى درجات الراحة والفخامة داخل سيارة SUV ضخمة.

مواصفات آودي Q9 Horch

رصدت النسخة التجريبية من أودي Q9 Horch أثناء اختبارها على الطرق العامة، حيث أظهرت ملامح تصميمية مهيبة تجمع بين أناقة سيارات السيدان الفاخرة وصلابة سيارات الـSUV الكبيرة.

من المنتظر أن تحمل السيارة واجهة أمامية ضخمة بشبك كرومي واسع ومصابيح LED دقيقة التصميم، مع خطوط جانبية انسيابية تعزز الإحساس بالقوة والاتزان، بينما ستُضاف لمسات Horch الخاصة من شعارات فاخرة وجنوط ضخمة بتصميم حصري.

مقصورة ملكية تركز على راحة الركاب الخلفيين

تركز أودي في طراز Q9 Horch على توفير تجربة جلوس استثنائية للركاب الخلفيين، حيث ستحصل المقاعد على خاصية التدفئة والتبريد والتدليك المتعدد المستويات، إضافة إلى إمكانية إرجاع المقاعد كهربائيًا مع مساند للأرجل وشاشات ترفيه فردية لكل راكب.

كما ستزين المقصورة بمواد فاخرة تشمل الجلد الطبيعي الفاخر، والخشب المصقول، ولمسات من الألمنيوم والكروم، لتجعلها أقرب إلى صالون متحرك أكثر من كونها سيارة تقليدية.

رغم عدم الكشف الرسمي عن التفاصيل الميكانيكية بعد، إلا أن التقارير تشير إلى أن أودي Q9 Horch ستطرح بمحرك V8 مزدوج التيربو يولد قوة تتجاوز 500 حصان، مع نظام دفع رباعي Quattro، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بالإضافة إلى نسخة هجينة خفيفة Mild Hybrid لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

منافسة مباشرة مع مرسيدس مايباخ GLS

تستهدف أودي بهذه السيارة منافسة مرسيدس مايباخ GLS وBMW XM، ما يعني أنها تدخل سباق الفخامة الألمانية من أوسع أبوابه. 

وستعتمد الشركة على اسم Horch العريق أحد مؤسسي أودي الأوائل كرمز للفخامة الحصرية تمامًا كما تفعل مرسيدس مع مايباخ.

موعد الإطلاق الرسمي

من المتوقع أن تكشف أودي رسميًا عن Q9 Horch خلال عام 2026 إلى جانب الجيل الجديد من Q7 وطراز كهربائي جديد من الفئة الأساسية.

وسينتج الطراز في مصانع أودي بأوروبا ليتم تسويقه في الأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن يلقى رواجًا بين عشاق السيارات الفاخرة كبيرة الحجم.

آودي Q9 Horch آودي Q7 مرسيدس مايباخ GLS سيارات 2026 مايباخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عطية الفيومي

الفيومي: السوق المصرية مؤهلة لجذب تدفقات استثمارية قوية بدعم من الاستقرار النقدي وبرامج الإصلاح

الاسكان

المجتمعات العمرانية تنفذ خطة مكتملة للنهوض بتجميل المدن الجديدة

حماية المستهلك

حماية المستهلك: تعزيز الحملات وتفعيل الرصد الإلكتروني لضبط العروض المضللة

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد