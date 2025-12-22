قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
أخبار العالم

بعد تعيين ترامب مبعوثا إلى جرينلاند.. الدنمارك تستدعي السفير الأميركي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وكالة رويترز ، بأن لارس لوكه راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، سوف يستدعى السفير الأميركي لدى بلاده بعد تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصًا إلى جرينلاند.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أن قرار ترامب تعيين مبعوث خاص إلى غرينلاند يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بالجزيرة.

وأفاد راسموسن، في بيان أن هذا التعيين يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تولي جرينلاند أهمية خاصة، مؤكدا تمسك بلاده بموقفها الداعي إلى احترام وحدة أراضي مملكة الدنمارك.

وشدد على أن هذا الالتزام يجب أن يلتزم به الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ترامب يعين مبعوثا خاصا إلى جرينلاند

 

وأعلن ترامب أمس الأحد، أنه قرر تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى جرينلاند.

ودعا ترامب، مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

وفابت هذه القضية ، عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، ولكن في أغسطس الماضي، استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأمريكي في أعقاب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل ممن لهم صلات بترامب قد نفذوا عمليات تأثير سرية في غرينلاند.

السفير الأميركي دونالد ترامب جرينلاند حاكم ولاية لويزيانا مملكة الدنمارك

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

شركه المياة

بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة الصرف الصحي بالمقطم

الزراعة واستصلاح الأراضي

الزراعة: توزيع 100 طن تقاوي شعير و33 ألف شتلة زيتون لدعم مزارعي سيدي براني والسلوم

صالون فكر شي جين بينغ

صالون ثقافي يؤكد: مصر والصين تمتلكان تاريخا طويل وتقاليد فكرية عميقة

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

