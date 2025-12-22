بعد تعيين ترامب مبعوثا إلى جرينلاند.. الدنمارك تستدعي السفير الأميركي

أفادت وكالة رويترز ، بأن لارس لوكه راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، سوف يستدعى السفير الأميركي لدى بلاده بعد تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصًا إلى جرينلاند.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أن قرار ترامب تعيين مبعوث خاص إلى غرينلاند يعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بالجزيرة.

وأفاد راسموسن، في بيان أن هذا التعيين يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تولي جرينلاند أهمية خاصة، مؤكدا تمسك بلاده بموقفها الداعي إلى احترام وحدة أراضي مملكة الدنمارك.

وشدد على أن هذا الالتزام يجب أن يلتزم به الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ترامب يعين مبعوثا خاصا إلى جرينلاند

وأعلن ترامب أمس الأحد، أنه قرر تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا إلى جرينلاند.

ودعا ترامب، مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

وفابت هذه القضية ، عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، ولكن في أغسطس الماضي، استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأمريكي في أعقاب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل ممن لهم صلات بترامب قد نفذوا عمليات تأثير سرية في غرينلاند.