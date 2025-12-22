قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رنا رئيس تخطف الأنظار من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايك

رنا رئيس بحفل زفاف بنتايك
رنا رئيس بحفل زفاف بنتايك
سارة عبد الله

هنأت الفنانة رنا رئيس، نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بحفل زفافها، على اللاعب محمود بنتايك.

وخطفت رنا رئيس الأنظار بجمالها وأناقتها، وحضرت حفل الزفاف رفقة زوجها. 

رنا رئيس بحفل زفاف بنتايك
رنا رئيس 

وحرص عدد كبير من رموز الكرة المصرية، على تقديم التهنئة إلى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك خلال حفل زفاف ابنته، على لاعب الفريق الأبيض، المغربي محمود بنتايج.

وجاء فى مقدمة الحضور شوقى غريب المدير الفنى السابق لنادى غزل المحلة، ومجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وربيع ياسين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وعماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقته لنادى الزمالك الأسبق.

وعقد محمود بنتايج، لاعب الزمالك المغربي، قرانه على ابنة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك منذ أيام قليلة، وتم عقد القران، داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لكون اللاعب أجنبيا "مغربى الجنسية".

وأحدثت وزارة العدل نقلة نوعية في نقل مكتب زواج الأجانب، من مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

محمود بنتايك رنا رئيس أحمد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الدنمارك تستدعي السفير الأمريكي عقب تعيين مبعوثا خاصا إلى جرينلاند

صورة أرشيفية

نائب محافظ القدس: الاحتلال يستهدف عزل المدينة عن محيطها

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي عن محتجين في القدس: لجنة رسمية المخولة بالتحقيق في فشل 7 أكتوبر

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد