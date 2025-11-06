شاهد.. جيب جراند شيروكي 2026 الـ فيس ليفت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيب جراند شيروكي موديل 2026
جيب جراند شيروكي موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب جراند شيروكي موديل 2026، وتنتمي جراند شيروكي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

جيب جراند شيروكي موديل 2026

مواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2026

زودت سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 بالكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية جديدة تتميز بشبك جيب الشهير المكون من سبع فتحات بتصميم أكثر انسيابية ويحيط به مصابيح أمامية جديدة بتصميم متطور، وبها شاشة ترفيه مركزية مقاس 12.3 بوصه، وبها أزرار تحكم جديدة وتصميم معدل للكونسول الوسطي.

جيب جراند شيروكي موديل 2026

ويوجد بـ السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026، عجلات جديدة مقاس 18 بوصه، وبها لمسات كروم ونظام فرملة طارئة أوتوماتيك، وكاشف النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام الحفاظ على المسار، وبها سقف بانوراما مزدوج اللوحات، ونظام صوتي فاخر من ألباين يتكون من 9 سماعات، وبها مقاعد جلدية من نوع نابا.


محرك جيب جراند شيروكي موديل 2026

تستمد سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي، وتنتج قوة 293 حصان، وعزم دوران 352 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

جيب جراند شيروكي موديل 2026

كما يوجد بالسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2026 بها، جانب محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

نشأت شركة جيب في الحرب العالمية الثانية في عام 1940، عندما طورت شركة ويليز أوفرلاند نموذج أولي لسيارة دفع رباعي للجيش الأمريكي، ثم سجلت كلمة "جيب" كعلامة تجارية بعد الحرب في عام 1950.

جيب جراند شيروكي موديل 2026

وتوسعت الشركة بعد الحرب، لتشمل طرازات مدنية مثل "CJ-2A" وسيارات "الستيشن واجن" المصنوعة من الفولاذ بالكامل، وأصبحت لاحقًا "أكبر شركة تصنيع مركبات الدفع الرباعي في العالم".

جيب جراند شيروكي موديل 2026

وبدأ إنتاج سيارات جيب العسكرية في عام 1941، وأصبحت رمزًا للقوة والمتانة والمرونة خلال الحرب، وأطلق عليها الجيش والمواطنون اسم "جيب"، إما بسبب اختصارها العسكري "GP" كان نسبة للشخصية الكرتونية "Eugene the Jeep" من مسلسل بوباي.

