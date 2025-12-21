وزير خارجية زيمبابوي: مصر وروسيا من أبرز الداعمين لمبدأ الوحدة الإفريقية

أكد وزير خارجية زيمبابوي أمون مورويرا، أن مصر وروسيا من أبرز الداعمين لمبدأ الوحدة الإفريقية.



وقال مورويرا ـ في تصريح خاص لقناة ( القاهرة ) الإخبارية أوردته ، اليوم الأحد ـ إن مصر كان لها دورا محوريا في تحرير دول القارة الإفريقية ، كما كان الاتحاد الروسي دورا أساسيا في تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي لتحرير زيمبابوي، مؤكدا أن التعاون الافريقي مع الاتحاد الروسي ليس عابرا وإنما تعاون قائم على قيم مشتركة.



وانطلقت أمس /السبت/ فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية ـ الإفريقية، وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف وبمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية بالإضافة إلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.



وتركز النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري على قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، ودعم الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، وسبل تطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.