نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث

وقَّع المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر رئيس اتحاد المهندسين العرب، والدكتور ممدوح معوض علي، رئيس المركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون في مجال التدريب ودعم الابتكار والتنمية المستدامة بهدف ربط البحث العلمي بالصناعة.

جاء البروتوكول في إطار حرص نقابة المهندسين على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والمهنية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا.

رافق نقيب المهندسين خلال مراسم التوقيع، المهندس الاستشاري محمد سمير شاهين، مقرر اللجنة العلمية ومنسق البروتوكول، والدكتور أشرف محمود هاشم، الأستاذ بجامعة المنوفية، والدكتورة شيرين كامل أمين، ممثلين عن اللجنة العلمية بالنقابة، إلى جانب الدكتور أحمد خضر، عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة سمر شرف، عميد معهد بحوث الصناعات النسيجية، والمهندس الاستشاري سامي تُرك، والدكتور ناصر رضوان خالد، وعدد من القيادات بالمركز.

ويهدف البروتوكول إلى نقل وتوطين التكنولوجيا وتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية مشتركة تخدم القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما يتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهندسين والخريجين داخل معامل المركز القومي للبحوث وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة وتشجيع النشر العلمي المشترك وتبادل الخبرات بين الباحثين وأعضاء النقابة.

وأكد الجانبان أن البروتوكول يمثل إطارًا عمليًّا لتفعيل الشراكة بين البحث العلمي وسوق العمل وتحويل نتائج الأبحاث إلى حلول تطبيقية تدعِّم المشروعات القومية والتنموية وتُسهم في رفع كفاءة الكوادر الهندسية ودعم الاقتصاد الوطني.

ويُعد هذا التعاون انطلاقًا من الدور الوطني لنقابة المهندسين بصفتها بيت الخبرة الهندسي (الاستشاري الهندسي الأول للدولة المصرية) والمسئول عن رفع كفاءة المهندسين ودعم التنمية الصناعية في البلاد، وكذلك الدور الريادي للمركز القومي للبحوث، باعتباره أكبر مؤسسة بحثية متعددة التخصصات في مصر بما يمتلكه من بنية تحتية ومعامل متطورة وكفاءات علمية متميزة.

وعقب توقيع البروتوكول تبادل كل من نقيب المهندسين الدروع التذكارية للنقابة والمركز القومي للبحوث، ثم قام المهندس طارق النبراوي بتفقد معرض المنتجات البحثية بالمركز.