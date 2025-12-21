بعد 160 عامًا بقصر العيني.. بداية العمل رسميا بمجلس النواب في العاصمة الجديدة

بدأ مجلس النواب ، اليوم الأحد، مرحلة جديدة من تاريخه البرلماني الممتد لنحو 160 عامًا، بالانتقال بشكل كامل للعمل من المقر الجديد بالعاصمة الجديدة، بعد نحو ما يقرب من 160 عامًا من العمل بمقره التاريخي بشارع القصر العيني الذي ودعه الخميس الماضي.

وبدأ مجلس النواب المصري مرحلة جديدة تحمل في طياتها مزيدًا من التطور والحداثة، مع تأكيد التزام مصر بالقيم الديمقراطية.

وعلي جانب آخر يستمر العمل بمجلس الشيوخ بمقرة الحالي في شارع القصر العيني لحين نقله أيضا بمقرة الجديد بالعاصمة الجديدة عقب الانتهاء من تجهيزة.