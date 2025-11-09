قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

منها سبورتاج وكورولا.. سيارات 2026 جديدة في السوق المحلي

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سبورتاج، وتويوتا كورولا ، وبروتون ساجا، وسيات ابيزا ، وشيرى تيجو 8 برو .

كيا سبورتاج موديل 2026

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وتخرج عزم دوران 265 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

تتسارع تويوتا كورولا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة .

الفئة الأولى من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه.

بروتون ساجا موديل 2026

تنتج سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ووبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر .

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 670 ألف جنيه .

سيات ابيزا موديل 2026

تحتاج سيارة سيات ابيزا موديل 2026 إلي 5.23 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وبها قوة 115 حصان .

الفئة الأولي من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيات ابيزا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تنقل قوة سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها قوة 197 حصان .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

