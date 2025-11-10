قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من السيدات والشباب على لجان العمرانية
تزايد أعداد الناخبين على مدرسة شركة السكر بالحوامدية | صور
بالصور

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
عزة عاطف

تشهد شركة جنرال موتورز (GM) فترة اضطرابات جديدة في مصنعها بمدينة فيرفاكس بولاية كانساس، حيث أعلنت الشركة عن تسريح نحو 900 عامل بشكل مؤقت ولكن إلى أجل غير مسمى، مع إعادة تجهيز المصنع لإنتاج طراز جديد لم تكشف عنه بعد.

حتى وقت قريب، كان المصنع مسئولًا عن تجميع طرازات شيفروليه ماليبو وكاديلاك XT4، لكن مع توقف إنتاج كلا السيارتين، قررت الشركة إيقاف خط الإنتاج مؤقتًا، ضمن خطة لإعادة تأهيل المصنع وتحديثه بما يتناسب مع المرحلة المقبلة من التصنيع الكهربائي والهجين.

إعادة التهيئة لمصنع جنرال موتورز فيرفاكس

أوضحت جنرال موتورز أن قرار الإيقاف لا يعني إغلاق المصنع نهائيًا، بل هو تجميد مؤقت للعمليات لحين اكتمال عملية التحديث وإعادة التهيئة، إذ من المتوقع أن يعود المصنع للعمل خلال العامين المقبلين لإنتاج سيارات جديدة تتماشى مع توجه الشركة نحو التحول الكامل للطاقة النظيفة بحلول 2035.

لم تحدد الشركة بعد نوع الطرازات التي سيتم إنتاجها في المصنع بعد التحديث، لكن مصادر داخلية أشارت إلى أن الطراز القادم سيكون كهربائيًا بالكامل ضمن عائلة مركبات “أولتيم” الجديدة التي تعتمد على منصة البطاريات المتقدمة من جنرال موتورز.

مصير العاملين وإجراءات الدعم

أكدت الشركة أن العمال المسرّحين سيحصلون على تعويضات مالية مؤقتة، بالإضافة إلى فرص إعادة التوظيف في مصانع أخرى تابعة لـGM، خصوصًا تلك التي تشهد توسعًا في إنتاج السيارات الكهربائية مثل مصانع “أورايون” و“ديترويت هامترامك”.

في المقابل، أعربت نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) عن قلقها من تأثير القرار على العاملين وأسرهم، مطالبة إدارة الشركة بتوضيح الجدول الزمني الدقيق لإعادة التشغيل وتوفير بدائل سريعة للعاملين المتضررين.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة تغييرات تجريها جنرال موتورز في مصانعها حول الولايات المتحدة استعدادًا للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات. 

ورغم القلق الحالي بين العاملين، فإن إعادة تأهيل مصنع فيرفاكس تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية الصناعية للشركة ودعم استراتيجيتها للتحول الكهربائي.

