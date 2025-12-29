القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالشركات المتخصصة بتلك المجالات "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئولوبحوزتها (إستمارات للإلتحاق بالأكاديمية – دفاتر إيصالات نقدية – إعلانات دعائية مطبوعة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

