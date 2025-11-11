تختار ايه .. جينيسيس‎ G80ام مرسيدس E 200 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الاصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جينيسيس‎ G80 ومرسيدس E 200 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

أبعاد جينيسيس‎ G80موديل 2026

تأتى سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5135 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1480 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3140 مم .

محرك جينيسيس‎ G80موديل 2026

تنتج سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 قوة 370 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 95 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 475 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

سعر جينيسيس‎ G80موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 450 ألف جنيه .

أبعاد مرسيدس E 200 موديل 2026

تتوافر سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4950 مم، وعرض 1880 مم، وارتفاع 1400 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2961 مم .

محرك مرسيدس E 200 موديل 2026

تنقل قوة سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وخزان وقود سعة 66 لتر، وتنتج قوة 204 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر .

سعر مرسيدس E 200 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 920 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 600 ألف جنيه .