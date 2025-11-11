قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء بأجر 40 مليون حسنة.. لا يستغرق دقيقة واحدة فهل تعرفه؟
سيد عبد الحفيظ يجتمع مع نجم منتخب مصر لحسم انتقاله للأهلي
طقس اليوم: شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق
هزة أرضية بقوة 5 درجات غرب جزيرة كريت دون تأثير على مصر
كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون
مشاركة عدد من الأساقفة في أداء الواجب الوطني بالانتخابات البرلمانية
ميدو لمسئولي الأبيض: متهدوش المعبد الزمالك أكبر من أي شخص
الشرع عن أحداث 11 سبتمبر: لا علاقة لي بها وأحزن على كل قتيل
حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. جينيسيس‎ G80ام مرسيدس E 200 موديل 2026

جينيسيس‎ G80ام مرسيدس E 200
جينيسيس‎ G80ام مرسيدس E 200
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الاصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جينيسيس‎ G80 ومرسيدس E 200 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

أبعاد جينيسيس‎ G80موديل 2026

جينيسيس‎ G80موديل 2026

تأتى سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5135 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1480 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3140 مم .

محرك جينيسيس‎ G80موديل 2026

جينيسيس‎ G80موديل 2026

تنتج سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 قوة 370 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 95 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 475 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

سعر جينيسيس‎ G80موديل 2026

جينيسيس‎ G80موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جينيسيس‎ G80موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 450 ألف جنيه .

أبعاد مرسيدس E 200 موديل 2026

مرسيدس E 200 موديل 2026

تتوافر سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4950 مم، وعرض 1880 مم، وارتفاع 1400 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2961 مم .

محرك مرسيدس E 200 موديل 2026

مرسيدس E 200 موديل 2026

تنقل قوة سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وخزان وقود سعة 66 لتر، وتنتج قوة 204 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر .

سعر مرسيدس E 200 موديل 2026

مرسيدس E 200 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 920 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 600 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 مرسيدس E 200 موديل 2026 جينيسيس G80 محرك جينيسيس‎ G80موديل 2026 سعر جينيسيس‎ G80موديل 2026 سعر مرسيدس E 200 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

وفاة إسماعيل الليثي

وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة

ترشيحاتنا

إنبي

حمزة الجمل: إنبي منجم مواهب مصر.. و8 لاعبين في منتخب الناشئين أكبر دليل

حمزة عبد الكريم

ميدو: عرض أوروبي مميز لحمزة عبد الكريم

أحمد عبدالرؤوف

عبدالرؤوف يقترب من الرحيل عن الزمالك.. ونونو ألميدا الأقرب لتدريب الفريق

بالصور

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد