أسعار إم جي RX5 موديل 2025 في السوق السعودي .. بتصميم الـ SUV

تواصل إم جي تعزيز موقعها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال طراز RX5 2025 الجديد، الذي يأتي بتصميم ينتمي إلى عائلة الـ SUV، مع باقة من الفئات المتنوعة داخل السوق السعودي، والتي تبدأ من 84,490 ريال.

أداء ومحرك إم جي RX5 موديل 2025

تعتمد إم جي RX5 على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 171 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 18 كم لكل لتر تقريبًا.

إم جي RX5 موديل 2025

تصميم وأبعاد إم جيRX5 موديل 2025

من حيث الأبعاد، يبلغ طول RX5 4.571 مترًا، وعرضها 1.855 مترًا، وارتفاعها 1.719 مترًا، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.708 متر، كما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 14.5 سم، ويبلغ وزنها الإجمالي 1,539 كجم، وتتوفر السيارة بخيارين من الجنوط ألمنيوم مقاس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED بالكامل مزودة بإضاءة نهارية تمنحها مظهراً عصرياً، بينما تقدم بفتحة سقف بانوراما حسب الفئة، بالإضافة إلى تقنية ضبط المرايا الجانبية كهربائية، والتزويد بإشارات ضوئية.

إم جي RX5 موديل 2025

تجهيزات إم جيRX5 موديل 2025

تقدم إم جي RX5 باقة من التجهيزات داخل مقصورة القيادة، حيث تتوسطها شاشة ترفيه عمودية مقاس 14.1 بوصة تدعم Apple CarPlay و Android Auto ، كما تأتي الفئات العليا بشاشة رقمية كاملة للسائق مقاس 12.3 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى مقاعد أمامية قابلة للضبط كهربائيًا، وقفل مركزي، مع زر تشغيل وإيقاف المحرك.

إم جي RX5 موديل 2025

أما من ناحية السلامة، فقد تم تزويد RX5 بمجموعة من الأنظمة الحديثة تشمل 6 وسائد هوائية، وكاميرا خلفية مع رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى، كما تشمل تقنيات الأمان المتطورة أنظمة الثبات الإلكتروني ESP، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD، والتحكم في الانعطاف CBC، والتحكم في الجر TCS ، إضافة إلى أنظمة التحكم في نزول المنحدرات HDC.

إم جي RX5 موديل 2025

أسعار إم جي RX5 موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم إم جي RX5 2025 في السوق السعودي بأربع فئات مختلفة، حيث يبدأ السعر من 84,490 ريال سعودي لفئة Standard ، وتليها فئة Comfort بسعر 90,125 ريال سعودي، أما الفئة Deluxe فتأتي بسعر 94,720 ريال سعودي، بينما تقدم الفئة الأعلى Luxury تجهيزًا بسعر 97,600 ريال سعودي.