فورد موستنج تعود من الستينيات .. نسخة Kingpin تواصل التألق

لفتت Ringbrothers الأمريكية الأنظار خلال مشاركتها في معرض SEMA 2025 المخصص للسيارات المعدلة، بعد أن كشفت عن أحدث مشاريعها التي تحمل اسم Kingpin .

المشروع استغرق أكثر من 5,500 ساعة عمل داخل ورش الشركة في ويسكونسن، ليخرج بتصميم يجمع بين إرث السيارات الكلاسيكية وتقنيات الأداء الحديثة، وتعد هذه السيارة هي نسخة فريدة مبنية على أساس فورد موستنج Mach 1 طراز 1969.

موستنج Kingpin

تصميم خارجي يجمع القوة والدقة في التفاصيل

اختارت الشركة طلاءً أسود لامعًا داكنًا يمنح السيارة حضورًا مهيبًا على الطريق، مع تعديلات هيكلية دقيقة أبرزها توسيع عرض المقدمة بمقدار 5 سنتيمترات والخلفية بـ9 سنتيمترات.

كما حصلت السيارة على ألواح خلفية وناشر هواء مصنوعين من ألياف الكربون، بالإضافة إلى غطاء محرك وصادم أمامي جديدين من نفس المادة خفيفة الوزن لتحسين الانسيابية وتقليل الوزن.

موستنج Kingpin

ولم تكتف رينج براذرز بالتعديلات الشكلية، بل أعادت بناء الهيكل السفلي بالكامل مع تمديد قاعدة العجلات بمقدار 3.8 سنتيمتر لتحسين التوازن أثناء القيادة.

ومن خلال هذه التعديلات الهندسية، تحولت موستنج Kingpin من سيارة كلاسيكية إلى مركبة تتصرف على الطريق كسيارة أداء حديثة، سواء من حيث الثبات أو الاستجابة أو الكبح.

موستنج Kingpin

فقد تم تزويدها بنظام تعليق خلفي مستقل مع ممتصات صدمات Fox قابلة للتعديل لتوفير أقصى قدر من التحكم، كما اعتمدت مكابح بريمبو عالية الأداء لضمان قدرة توقف مميزة.

وتستند السيارة إلى عجلات قياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف، ملفوفة بإطارات ميشلان Pilot 4S ذات التماسك العالي، ما يمنحها ثباتًا محسّنًا عند القيادة بسرعات مرتفعة.

موستنج Kingpin

تجهيزات السيارة من الداخل

يبرز الطابع الرياضي بوضوح من خلال عجلة قيادة مصنوعة من ألياف الكربون، وذراع ناقل حركة معدني، بينما تم استخدام مواد فاخرة في فرش المقاعد وتبطين الأبواب لتوفير لمسة راقية، وحرصت الشركة على المزج بين المظهر الكلاسيكي والأداء العملي العصري، ما جعل المقصورة مزيجًا متوازنًا بين الطابع التاريخي والتقنيات المتطورة.

موستنج Kingpin

قوة تصل إلى 800 حصان من محرك Coyote فائق الأداء

تعتمد موستنج Kingpin على محرك Coyote ثماني الأسطوانات سعة 5.0 لتر مزود بشاحن فائق سوبرتشارجر، يولد قوة تقارب 800 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من ست سرعات يتيح للسائق تحكمًا مباشرًا واستجابة عالية الأداء.