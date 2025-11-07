قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا
حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري
إسماعيل الليثي يتعرض لحادث سير أثناء عودته من أسيوط
ترامب: دول وقادة رائعون أكدوا انضمامهم لاتفاقيات إبراهام
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
قبل مواجهة الأهلي.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن بيزيرا
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

فورد موستنج تعود من الستينيات .. نسخة Kingpin تواصل التألق

صبري طلبه

لفتت Ringbrothers الأمريكية الأنظار خلال مشاركتها في معرض SEMA 2025 المخصص للسيارات المعدلة، بعد أن كشفت عن أحدث مشاريعها التي تحمل اسم Kingpin .

المشروع استغرق أكثر من 5,500 ساعة عمل داخل ورش الشركة في ويسكونسن، ليخرج بتصميم يجمع بين إرث السيارات الكلاسيكية وتقنيات الأداء الحديثة، وتعد هذه السيارة هي نسخة فريدة مبنية على أساس فورد موستنج Mach 1 طراز 1969.

موستنج Kingpin

تصميم خارجي يجمع القوة والدقة في التفاصيل

اختارت الشركة طلاءً أسود لامعًا داكنًا يمنح السيارة حضورًا مهيبًا على الطريق، مع تعديلات هيكلية دقيقة أبرزها توسيع عرض المقدمة بمقدار 5 سنتيمترات والخلفية بـ9 سنتيمترات. 

كما حصلت السيارة على ألواح خلفية وناشر هواء مصنوعين من ألياف الكربون، بالإضافة إلى غطاء محرك وصادم أمامي جديدين من نفس المادة خفيفة الوزن لتحسين الانسيابية وتقليل الوزن. 

موستنج Kingpin

ولم تكتف رينج براذرز بالتعديلات الشكلية، بل أعادت بناء الهيكل السفلي بالكامل مع تمديد قاعدة العجلات بمقدار 3.8 سنتيمتر لتحسين التوازن أثناء القيادة.

ومن خلال هذه التعديلات الهندسية، تحولت موستنج Kingpin من سيارة كلاسيكية إلى مركبة تتصرف على الطريق كسيارة أداء حديثة، سواء من حيث الثبات أو الاستجابة أو الكبح. 

موستنج Kingpin

فقد تم تزويدها بنظام تعليق خلفي مستقل مع ممتصات صدمات Fox قابلة للتعديل لتوفير أقصى قدر من التحكم، كما اعتمدت مكابح بريمبو عالية الأداء لضمان قدرة توقف مميزة. 

وتستند السيارة إلى عجلات قياس 19 بوصة في الأمام و20 بوصة في الخلف، ملفوفة بإطارات ميشلان Pilot 4S ذات التماسك العالي، ما يمنحها ثباتًا محسّنًا عند القيادة بسرعات مرتفعة.

موستنج Kingpin

تجهيزات السيارة من الداخل 

يبرز الطابع الرياضي بوضوح من خلال عجلة قيادة مصنوعة من ألياف الكربون، وذراع ناقل حركة معدني، بينما تم استخدام مواد فاخرة في فرش المقاعد وتبطين الأبواب لتوفير لمسة راقية، وحرصت الشركة على المزج بين المظهر الكلاسيكي والأداء العملي العصري، ما جعل المقصورة مزيجًا متوازنًا بين الطابع التاريخي والتقنيات المتطورة.

موستنج Kingpin

قوة تصل إلى 800 حصان من محرك Coyote فائق الأداء

تعتمد موستنج Kingpin على محرك Coyote ثماني الأسطوانات سعة 5.0 لتر مزود بشاحن فائق سوبرتشارجر، يولد قوة تقارب 800 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من ست سرعات يتيح للسائق تحكمًا مباشرًا واستجابة عالية الأداء.

اخبار السيارات معرض SEMA معرض SEMA للسيارات موستنج Kingpin سيارة موستنج Kingpin

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

العد التنازلي بدأ.. موعد انطلاق مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم يشمل 22 محطة

بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان

مخاطر غير متوقعة لاستخدام الهاتف قبل النوم .. يصيبك بالسرطان والاضطرابات

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم
مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

احترس من شرب الماء أثناء الوقوف.. يسبب أضرارا جثيمة للجهاز الهضمي والمفاصل والكلى

الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف
الأضرار الصحية لشرب الماء أثناء الوقوف

بيطري الشرقية يواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع | صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

