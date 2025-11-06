سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرًا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏ ميتسوبيشي لانسر "بومة"‏‎‏ موديل 2004.‏

وتاتي السيارة ‏ ميتسوبيشي لانسر "بومة "‏‎‏ موديل 2004‏، بخيارين كم المحركات ، أولهما محرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي، يولد قوة 88 حصاناً، وعزم أقصى 138 نيوتن متر، مع تسارع من 0-100 كم/س في 12.5 ثانية، والثاني 4 سلندر سعة 1600 سي سي، 16 صباباً، يولد قوة 105 حصاناً، وعزم 142 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT ، وهو الأكثر انتشارا في مصر .

وتضم التجهيزات الداخلية للسيارة ‏ ميتسوبيشي لانسر "بومة "‏‎‏ موديل 2004‏، تكييف هواء، نظام صوتي، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ومرايا جانبية كهربائية.

كما تظهر بجنوط رياضية أو معدنية حسب الفئة، وسبويلر خلفي في الفئات الأعلى، وفتحة سقف كهربائية في بعض الموديلات، وبطول 4.470 متر، عرض 1.760 متر، وارتفاع 1.505 متر.

وتحتوي السيارة ‏ ميتسوبيشي لانسر "بومة "‏‎‏ موديل 2004‏، على وسائد هوائية (Airbags) بعدد 2 في بعض الفئات، و نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، وبرنامج دعم الفرامل (BA).

أما عن سعر السيارة ‏ ميتسوبيشي لانسر "بومة "‏‎‏ موديل 2004‏، فياتي في سوق السيارات المستعملة بمتوسط سعر من 300 ألف جنيه إلى 340 ألف جنيه .