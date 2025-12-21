جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش آليات ضمان جودة الكمبوست فى مصر

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات برئاسة الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع الدكتورة شيرين العجرودى مدير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة - كلية الهندسة جامعة عين شمس، تم خلاله مناقشة آليات ضمان جودة السماد العضوى (الكمبوست) فى مصر، وذلك بحضور أ.أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، الدكتور هاني أبو قديس، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،الأستاذ عبد الله نصور بجامعة روستوك ألمانيا، أنيا شفيتجي، الهيئة البيئية المركزية في ألمانيا، م. منى رضا بخيت، استشارى بأحدى شركات التكنولوجيا الحيوية، وفريق عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وبمشاركة عدد كبير من شركات إعادة تدوير المخلفات.

يأتى ذلك ضمن مشروع "التركيز والحوار حول المخلفات العضوية الأردن ومصر" وهو مشروع ممول من قبل وكالة البيئة الألمانية، ويشارك فيه مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع يأتي فى إطار بحث آليات التنفيذ، بدءاً من دراسة الوضع الحالى لمصانع الكمبوست فى مصر من حيث جودة المنتج ومطابقته لمواصفات الكود المصرى، والتحديات الموجودة لتحقيق ذلك، إضافة إلى أساليب التحقق من الجودة وتكاليف التنفيذ، والعائد الإيجابي للحصول على الجودة المطلوبة.

وأكد الاستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن المخلفات العضوية تمثل نسبة كبيرة من حجم المخلفات فى مصر، مضيفاً أن هناك عدد من الضوابط الملزمة للشركات لتحسين جودة المدخلات داخل مصانع التدوير يجب الالتزام بها، كما يجب أن تكون الشركات مؤهلة ولديها خبرات لتحسين جودة المنتج.

وأوضحت الدكتورة شيرين العجرودى، أهمية وضع آلية أولية وتفصيلية لمساعدة المصنعين على الجودة المطلوبة، وتقنين الإجراءات للتحقق من الجودة لتكون جزء من التراخيص الممنوحة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصلاحيته لاعتماد جودة المنتجات وتصنيف علامات الجودة لضمان الحصول على منتج صالح فنيا وبيئيا، آمن وله عائد مادى وقابل للتصدير مستقبلا.

كما أوضحت فى شرح تفصيلى مراحل العمل لوضع آلية ضمان الجودة والتحقق لمنح علامة الجودة، بداية من جمع المعلومات عن المصانع وتقييمها، ووضع آلية مبدئية لتقييم المنتج، مرورا بوضع آلية تفصيلية لإدارة جودة عملية إنتاج الكمبوست وتأهيل المصانع لاستحقاق منح علامة الجودة، وصولا إلى المتابعة والتقييم والتطوير المستدام وفقا لشروط التنفيذ والمواصفات والكود المصرى.