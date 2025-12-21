قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش آليات ضمان جودة الكمبوست فى مصر

المخلفات العضوية
المخلفات العضوية

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عقد جهاز تنظيم إدارة المخلفات برئاسة الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع الدكتورة شيرين العجرودى مدير مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة - كلية الهندسة جامعة عين شمس، تم خلاله مناقشة آليات ضمان جودة السماد العضوى (الكمبوست) فى مصر، وذلك بحضور أ.أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، الدكتور هاني أبو قديس، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،الأستاذ عبد الله نصور بجامعة روستوك ألمانيا، أنيا شفيتجي، الهيئة البيئية المركزية في ألمانيا، م. منى رضا بخيت، استشارى بأحدى شركات التكنولوجيا الحيوية، وفريق عمل من وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وبمشاركة عدد كبير من شركات إعادة تدوير المخلفات.

يأتى ذلك ضمن مشروع "التركيز والحوار حول المخلفات العضوية  الأردن ومصر" وهو مشروع ممول من قبل وكالة البيئة الألمانية، ويشارك فيه مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، بالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 
 

أوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع يأتي فى إطار بحث آليات التنفيذ، بدءاً من دراسة الوضع الحالى لمصانع الكمبوست فى مصر من حيث جودة المنتج ومطابقته لمواصفات الكود المصرى، والتحديات الموجودة لتحقيق ذلك، إضافة إلى أساليب التحقق من الجودة وتكاليف التنفيذ، والعائد الإيجابي للحصول على الجودة المطلوبة.

وأكد الاستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن المخلفات العضوية تمثل نسبة كبيرة من حجم المخلفات فى مصر، مضيفاً أن هناك عدد من الضوابط الملزمة للشركات لتحسين جودة المدخلات داخل مصانع التدوير يجب الالتزام بها، كما يجب أن تكون الشركات مؤهلة ولديها خبرات لتحسين جودة المنتج.

وأوضحت الدكتورة شيرين العجرودى، أهمية وضع آلية أولية وتفصيلية لمساعدة المصنعين على الجودة المطلوبة، وتقنين الإجراءات للتحقق من الجودة لتكون جزء من التراخيص الممنوحة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصلاحيته لاعتماد جودة المنتجات وتصنيف علامات الجودة لضمان الحصول على منتج صالح فنيا وبيئيا، آمن وله عائد مادى وقابل للتصدير مستقبلا.

كما أوضحت فى شرح تفصيلى مراحل العمل لوضع آلية ضمان الجودة والتحقق لمنح علامة الجودة، بداية من جمع المعلومات عن المصانع وتقييمها، ووضع آلية مبدئية لتقييم المنتج، مرورا بوضع آلية تفصيلية لإدارة جودة عملية إنتاج الكمبوست وتأهيل المصانع لاستحقاق منح علامة الجودة، وصولا إلى المتابعة والتقييم والتطوير المستدام وفقا لشروط التنفيذ والمواصفات والكود المصرى.

الكمبوست فى مصر الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاعتماد جودة المنتجات وتصنيف علامات الجودة علامات الجودة جهاز تنظيم إدارة المخلفات جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

منتخب المغرب

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

دعاء اليوم الاول من رجب

دعاء اليوم الأول من رجب .. لو خفت من مرض أو فقر ردّده واطمئن

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس مدينة العاشر يشارك فيش أعمال تطوير وتنظيم ساحات التحفظ على المركبات

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يستقبل وزير الاقتصاد الأرميني لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

رئيس "الجمارك": لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام "ACI"

رئيس "الجمارك": لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام "ACI"

بالصور

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد