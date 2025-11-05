منها تويوتا وأوبترا .. سيارات أوتوماتيك 2026 في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا، وشيرى اريزو 5، ونيسان صنى، وشيفروليه أوبترا ، وتويوتا كورولا .

بروتون ساجا موديل 2026

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بروتون ساجا موديل 2026

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 670 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر .

شيرى اريزو 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 655 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 705 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2026 تباع بسعر 735 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2026 يصل إلي 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيويتن/متر .

نيسان صنى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 645 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2026 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومحرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 724 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع بسعر 749 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تصل إلي 120 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .