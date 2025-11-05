قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

عزة عاطف

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن مفهومها الجديد المسمى Polygon، والذي يُعد نقطة تحول في فلسفة التصميم المستقبلية للشركة. 

ويهدف هذا المفهوم إلى تقديم رؤية جريئة لما ستكون عليه سيارات بيجو خلال السنوات القادمة، مع ملامح مستوحاة من سيارات السوبر الرياضية وتصميم أكثر جرأة وانسيابية.

بيجو بتقنيات قيادة مستقبلية

تأتي سيارة Polygon بنظام Steer-by-Wire، الذي يلغي الاتصال الميكانيكي التقليدي بين عجلة القيادة والعجلات الأمامية، ليمنح السائق تحكمًا أدق واستجابة أسرع. 

كما يبرز المقود المستطيل الشكل كإحدى أبرز اللمسات المستقبلية داخل المقصورة، ما يضيف طابعًا فريدًا ويعزز تجربة القيادة التفاعلية.

رؤية جديدة لعائلة 208

يشير تصميم Polygon إلى ملامح الجيل القادم من سيارة Peugeot 208، والتي يُتوقع أن تعتمد على منصة كهربائية بالكامل، مع لغة تصميم أكثر تطورًا تشمل خطوطًا حادة وأضواء أمامية نحيلة. 

وتؤكد بيجو أن هذا المفهوم لا يقتصر على المظهر فحسب، بل يرمز إلى إعادة تعريف كاملة لعلاقتها بالتقنية والاستدامة.

موعد الكشف الرسمي
من المقرر أن تكشف بيجو عن السيارة رسميًا الأسبوع المقبل، مع وعود بأن Polygon ستكون حجر الأساس لتصميم سياراتها الكهربائية المستقبلية، وتجسد الانتقال من التطوير التقليدي إلى الابتكار الكامل في عالم التنقل الذكي.

