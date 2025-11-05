بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن مفهومها الجديد المسمى Polygon، والذي يُعد نقطة تحول في فلسفة التصميم المستقبلية للشركة.

ويهدف هذا المفهوم إلى تقديم رؤية جريئة لما ستكون عليه سيارات بيجو خلال السنوات القادمة، مع ملامح مستوحاة من سيارات السوبر الرياضية وتصميم أكثر جرأة وانسيابية.

بيجو بتقنيات قيادة مستقبلية

تأتي سيارة Polygon بنظام Steer-by-Wire، الذي يلغي الاتصال الميكانيكي التقليدي بين عجلة القيادة والعجلات الأمامية، ليمنح السائق تحكمًا أدق واستجابة أسرع.

كما يبرز المقود المستطيل الشكل كإحدى أبرز اللمسات المستقبلية داخل المقصورة، ما يضيف طابعًا فريدًا ويعزز تجربة القيادة التفاعلية.

رؤية جديدة لعائلة 208

يشير تصميم Polygon إلى ملامح الجيل القادم من سيارة Peugeot 208، والتي يُتوقع أن تعتمد على منصة كهربائية بالكامل، مع لغة تصميم أكثر تطورًا تشمل خطوطًا حادة وأضواء أمامية نحيلة.

وتؤكد بيجو أن هذا المفهوم لا يقتصر على المظهر فحسب، بل يرمز إلى إعادة تعريف كاملة لعلاقتها بالتقنية والاستدامة.

موعد الكشف الرسمي

من المقرر أن تكشف بيجو عن السيارة رسميًا الأسبوع المقبل، مع وعود بأن Polygon ستكون حجر الأساس لتصميم سياراتها الكهربائية المستقبلية، وتجسد الانتقال من التطوير التقليدي إلى الابتكار الكامل في عالم التنقل الذكي.