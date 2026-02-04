قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
وصول دفعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين إلى منفذ رفح المصري.. تفاصيل

قال  أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ آخر التحديثات تشير إلى وصول دفعة من المرضى والجرحى والمرافقين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، تحديداً إلى منفذ رفح المصري. وقد استُقبلت هذه الحالات في أجواء من التأهب الكامل، حيث كانت الأطقم الطبية المستنفرة على مدار الساعة تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية الأولية، قبل تشخيص الحالات حسب الأولوية، سواء لتحويلها إلى المستشفيات القريبة في شمال سيناء أو إلى المحافظات الأخرى، وفي بعض الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلًا عاجلًا، يتم تحويل المرضى إلى مستشفيات القاهرة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الجهود تتم في منطقة الحجر الصحي التي خصصتها الدولة المصرية لتلبية كافة احتياجات المرضى والجرحى الفلسطينيين، بعد أن تم الإعلان رسميًا عن تجهيز 150 مستشفى لاستقبال هذه الحالات.

وأوضح أن المرضى الذين تم استقبالهم يعانون من إصابات متعددة، تتراوح بين كسور نتيجة انهيار المنازل عليهم، وحروق نتيجة الانفجارات، في إطار الأعمال العدائية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، أوضح أيمن عماد أن السلطات المصرية أنهت إجراءات سفر الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر بوابة منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية، بعد استكمال كافة الإجراءات بشكل سريع.

وأكد أن عدد الفلسطينيين الذين تمكنوا من العبور إلى مصر خلال فترة الحرب بلغ نحو 107 آلاف، من بينهم مرضى وجرحى تلقوا العلاج والخدمات الطبية في المستشفيات المصرية قبل عودتهم إلى قطاع غزة.

