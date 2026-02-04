الرئيس السيسي: اتفقنا على تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات عبر لقاءات دورية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه اتفقنا على تفعيل آليات التواصل المباشر بين الشركات عبر لقاءات دورية، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصري التركي الذي ينعقد في هذا التوقيت يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.

وتابع الرئيس السيسي، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى الاتفاق مع الرئيس أردوغان على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، والعمل على توسيع نطاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية الاقتصادية.