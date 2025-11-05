تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

لم يكن المشهد عاديا في قرية النصيرات بمحافظة سوهاج، حين ظهر أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 وهو يجوب شوارع القرية على متن الشاحنة الكهربائية الخارقة "تسلا سايبر تراك" التي أثارت إعجاب الأهالي وتساؤلات واسعة على مواقع التواصل.

سايبر تراك ليست مجرد سيارة، بل واحدة من أبرز إبداعات شركة تسلا الأمريكية، وتعد من أغلى وأقوى طرازاتها على الإطلاق، بسعر يبدأ من 80 ألف دولار، أي ما يعادل 3.8 مليون جنيه مصري تقريبا، ما يجعل ظهورها في بيئة ريفية أمراً غير مألوف ومثيرا للجدل.

تتميز تسلا سايبر تراك بتصميمها المستقبلي الحاد الذي يشبه المثلثات المعدنية، وجسمها المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من دون طلاء، ما يمنحها صلابة استثنائية ومقاومة للرصاص والخدوش، كما أنها مجهزة بإضاءة LED أمامية تمتد بعرض السيارة، ومقصورة داخلية بسيطة مزودة بشاشة مركزية ضخمة للتحكم.

من حيث الأداء، تعد سايبر تراك أقرب إلى سيارات السوبركار، بفضل قوة تصل إلى 845 حصانا وتسارع مذهل من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.6 ثانية، وتقدم مدى كهربائي يزيد عن 500 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع نظام شحن سريع بقدرة 250 كيلوواط.

ولم تغفل تسلا الجانب العملي، فجهزت السيارة بنظام تعليق هوائي متطور يسمح برفع السيارة حتى 40 سم، ما يجعلها مناسبة للطرق الوعرة والتضاريس المختلفة.