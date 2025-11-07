بين التخفيضات والاستقرار .. أسعار أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

شهد السوق المصري الأيام الماضية بعض التخفيضات الجديدة لعدد من الاصدارات الاقتصادية، إلى جانب حالة من الاستقرار شهدتها باقة من السيارات الاخرى والتي تتنتمي إلى نفس العائلة، حيث تلقى فئة الأرخص سعرًا أو الاقتصادية، اهتمام كبير وسط المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

نيسان صني

نيسان صني

زودت السيارة نيسان صني على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، قادر على إنتاج 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 4 نقلات، أو مانيوال 5 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه إلى 795,000 جنيه.

بايك u5 plus

بايك u5 plus

تعتمد بايك في سيارتها على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 724,900 جنيه إلى 854,900 جنيه.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج 98 حصاناً و140 نيوتن متر من عزم الدوران، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ويعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 724,900 جنيه إلى 749,900 جنيه.

جيلي امجراند

جيلي امجراند

زودت السيارة جيلي امجراند بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، وتستغرق مدة زمنية قدرها 12.6 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 839,000 جنيه و939,000 جنيه .

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تعتمد سيارة شيرى على محرك سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، بهذه القدرات تتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، مع توافر السيارة بناقل سرعات مانيوال واخر أوتوماتيكي الاداء، بينما تتراوح أسعار السيارة بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.