تبدأ من 72 ألف ريال.. أسعار سوزوكي إرتيجا 2026 في السعودية

تعد سيارة سوزوكي إرتيجا واحدة من أبرز الخيارات العائلية المتوفرة في السوق السعودي ضمن موديلات 2026، حيث تأتي بتصميم يجمع بين الطابع الرياضي ومفهوم الرحابة، نسبة إلى انتماء السيارة لفئة الـ 7 مقاعد، وتقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر يبدأ تحديدًا من 72,450 ريال سعودي.

أداء ومحرك السيارة سوزوكي إرتيجا

تعتمد إرتيجا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يولد قوة تبلغ 103 أحصنة مع عزم دوران 138 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع استهلاك للوقود يبلغ يبلغ 17.8 كيلومتر لكل لتر.

مقصورة وتجهيزات سوزوكي إرتيجا 2026

تقدم سوزوكي إرتيجا مقصورة قادرة على استيعاب سبعة ركاب، مع المقاعد القماشية، وإمكانية تعديلها لتوفير مساحة اكبر، وتحتوي المقصورة على شاشة وسطية قياس 7 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع مكيف هواء متاح بخيار يدوي أو أوتوماتيكي حسب الفئة، كما يأتي المقود المغلف بالجلد مع تقنيات التحكم في الوسائط والأوامر الصوتية، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك.

زودت إرتيجا بمنظومة أمان تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، إلى جانب أنظمة ABS وESP للثبات ومنع الانزلاق، كما توفر السيارة مثبت سرعة وحساسات خلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل الاصطفاف، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية.

تأتي سوزوكي إرتيجا بمقدمة ذات شبكًا أماميًا واسعًا بلمسات كرومية، إضافة إلى مصابيح أمامية LED بتصميم حاد، وتزود المرايا الجانبية بإشارات انعطاف من نوع LED ولمسات كرومية على الأبواب، بالإضافة إلى الجنوط المعدنية التي يبلغ قياسها 16 بوصة، وجناح خلفي صغير يعزز الطابع الديناميكي للسيارة.

كما تأتي سوزوكي إرتيجا بطول إجمالي يبلغ 4395 ملم، وعرض 1735 ملم، وارتفاع 1690 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2740 ملم، ويبلغ الخلوص الأرضي 180 ملم.

أسعار سوزوكي إرتيجا 2026 في السعودية

تقدم إرتيجا في السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات، الأولى GL بسعر 72,450 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات GLX إلى 78,200 ريال سعودي.