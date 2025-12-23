وزير التعليم: نشعر بالنجاح على أرض الواقع وسيحاسبنا الله على مانفعله

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني هو أهم نوع تعليم قادم لمستقبل الاقتصاد المصري، القائم على جذب استثمار خارجي وزيادة الصادرات، وحتى نحقق الهدفين يجب أن يكون لدينا عمالة بمواصفات محددة، فالرؤية الخاصة بنا أن يكون خريج التعليم الفني لديه شهادة دولية تمكّنه من العمل في مؤسسات دولية.



وكشف وزير التربية والتعليم في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس»، علي قناة «النهار»، عن وجود تكليف من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريس البرمجة لطلبة التعليم الفني من العام الدراسي المقبل، على أن يتم تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة تابلت، وتم عمل اتفاقية مع الجانب الإيطالي في 89 مدرسة، بحيث يحصل الطالب بعد تخرجه على شهادة إيطالية بجانب الشهادة المصرية، ويستطيع العمل بها في أي مؤسسة دولية.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليًا يصل إلي 115 مدرسة، وستزيد أعدادها بنسبة كبيرة، فالخريجون لديهم فرصة عمل أفضل وتعليم جيد جدًا، مؤكدًا أن التعليم الفني بشكل عام، عندما يتم الحصول فيه على شهادة دولية، سيساعد بشكل كبير جدًا في فرص العمل المتاحة.



وقال الوزير محمد عبد اللطيف: "طالما نعمل ونشعر بالنجاح على أرض الواقع مع أولادنا الطلاب، ونشعر بأننا نقدم تعليمًا أفضل، فلا نضع أي حسابات سوى الوقوف أمام الله عز وجل، وسيحاسبنا على كل ما نفعله»، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور دائمًا يشعرون بالقلق على أولادهم، ولذلك لا توجد أزمة لدينا في أي نقد من أهالينا وناسنا، فمن يعمل في العمل العام لابد أن يتقبل النقد.