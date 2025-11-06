بسعر لا يصدق.. نسخة فيراري 599 GTB الخارقة "بعدد محدود"

في خطوة غير تقليدية في عالم السيارات الرياضية، كشفت Talos Vehicles البريطانية عن مشروع فريد يعيد الحياة إلى إحدى أشهر سيارات فيراري الكلاسيكية، وهي فيراري 599 GTB فيورانو.

المشروع الجديد جاء تحت اسم Talos XXT، ويقتصر إنتاجه على خمس نسخ فقط، لتكون كل سيارة بمثابة تحفة هندسية تجمع بين الأداء الخارق والهوية التاريخية الإيطالية بأسلوب حديث قابل للقيادة اليومية.

Talos XXT

مزيج بين تقنيات السباق ومتطلبات الاستخدام اليومي

تعتمد Talos XXT على نظام تعليق من نوع Ohlins المعروف بدقته العالية في سيارات السباقات، حيث جرى تطويره ليحقق توازنًا مثاليًا بين الراحة على الطرق العادية والاستجابة الرياضية الحادة.

ويمكن للسائقين تخصيص إعدادات القيادة بما يتناسب مع أسلوبهم، إضافة إلى إمكانية اختيار حزم تصميم خاصة تشمل طلاء خارجي من ألياف الكربون إما بلمسة لامعة أو مطفية.

Talos XXT

كما تقدم Talos Vehicles خيارات داخلية اخرى من مواد فاخرة وأنظمة ترفيه محدثة، إلى جانب إمكانية تركيب قفص أمان داخلي لعشاق القيادة عالية الأداء.

أداء ومحرك السيارة الاسطورية

لم يشهد المحرك تغييرات جديدة، حيث اعتمد تالوس على المحرك الأسطوري V12 سعة 6.0 لتر طبيعي التنفس الذي اشتهرت به فيراري 599 GTB، لكن رفعت قوته إلى 674 حصانًا، أي أكثر بنحو 63 حصانًا من النسخة الأصلية.

Talos XXT

هذا التحسين جعل السيارة تتسارع من وضع السكون صفر وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كيلومترًا في الساعة.

تصميم مستوحى من الحلبات

استلهمت Talos ملامحها التصميمية من طراز فيراري 599XX المخصص للمضمار، لكنها احتفظت بخاصية القيادة القانونية على الطرق العامة، وهو ما يجعلها فريدة ضمن فئتها.

ويهيمن على تصميمها طابع شرس بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون في الهيكل الخارجي، والذي يشمل مشتت هواء خلفي كبير (Diffuser) وجناحًا ثابتًا ضخمًا لتعزيز الثبات الهوائي.

Talos XXT

كما حصلت السيارة على رفارف أعرض ومداخل هواء جانبية جديدة لتحسين تدفق الهواء، إلى جانب غطاء محرك معاد التصميم وعجلات خفيفة قياس 20 بوصة تمنحها مظهرًا مهيبًا.

سعر وتكلفة السيارة الخارقة

يعادل سعر السيارة حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا، دون احتساب سعر السيارة الأصلية فيراري 599 GTB.