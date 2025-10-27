فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

في خطوة نادرة لكنها شديدة الأهمية، أعلنت شركة فيراري الإيطالية عن استدعاء عدد محدود من سياراتها 296 GTB و296 GTS موديل 2025، بعد اكتشاف خلل محتمل قد يؤدي إلى تسرب الزيت واشتعال النيران.

فيراري تطلب من المالكين التوقف فورًا عن القيادة

ووجهت الشركة تحذيرًا رسميًا إلى ستة من مالكي هذه السيارات الفائقة الفخامة، طالبةً منهم عدم قيادة سياراتهم نهائيًا حتى يتم إجراء الفحص الفني اللازم.

وأكدت فيراري أن الخطر يكمن في صامولة غير محكمة التثبيت داخل نظام الزيت، ما قد يؤدي إلى تسرّب خطير يتسبب في اشتعال المحرك إذا لم يعالج في الوقت المناسب.

وتعمل فيراري حاليًا على التواصل مع المالكين المتأثرين لإجراء عمليات فحص وإصلاح عاجلة ومجانية في مراكز الخدمة المعتمدة.

وأوضحت الشركة أن الإجراءات تتم وفقًا لأعلى معايير الأمان، وأنها تتحمل كامل التكاليف المتعلقة بعملية الإصلاح.

ورغم أن فيراري تعد من أكثر الشركات دقة في تصنيع السيارات الرياضية، إلا أن هذا الحادث يثبت أن حتى العلامات الفاخرة ليست بمنأى عن مشكلات فنية محتملة.

وأكد متحدث باسم الشركة أن "السلامة تأتي أولاً، حتى لو تعلق الأمر بعدد محدود جدًا من السيارات".