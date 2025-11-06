شاهد| تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026، وتنتمي لاند كروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم الكشف عنها في معرض اليابان للتنقل، وتمتلك تصميم عملي وعصري .

أبعاد تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026، بـ قاعدة عجلات تويوتا هايلوكس تشامب ، وتظهر بطول 1801 مم، وارتفاع 730 مم، وعرض 772 مم، وبها قاعدة عجلات 1016 مم .

محرك تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها عزم دوران 181 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

مواصفات تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

زودت سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، ألواح MOLLE لتركيب المعدات، وبها صدادات أمامية وخلفية قابلة للإزالة، وبها لمسات تصميم من سيارة لاند كروزر الأكبر حجمًا ، وبها أضواء أمامية مستديرة، وإطار احتياطي مثبت في الخلف، وبها ذراع تغيير سرعات كبير، وشاشة عرض أفقية على لوحة القيادة كبيرة الحجم .

وتظهر سيارة تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة التي ينتظرها الكثير من عشاقها جهود الإنتاج في التصميم العصري والمتطور والذي يوفر مساحات وامكانيات مناسبة للرحلات بشكل عملي دون التنازل عن الجودة والمتانة المعهودة في سيارات تويوتا .

وجدير بالذكر ان شركة تويوتا تعمل على تطوير سيارة كهربائية تحت إسم Land Hopper، وهي كهربائية مصممة ومخصصة للطرق الوعرة ، وتجاوز حدود قدرات لاند كروزر ، و لم تحدد الشركة موعد محدد لإطلاقها .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ تاريخ شركة تويوتا في عام 1933 كقسم لإنتاج السيارات داخل شركة Toyoda Automatic Loom Works، مع أول سيارة ركاب (AA) في عام 1936.

وتأسست كشركة مستقلة عام 1937، ثم وسعت نطاق إنتاجها عالمياً مع سيارات مثل لاند كروزر في الخمسينيات وبداية التصدير إلى الولايات المتحدة، واشتهرت بريادتها في السيارات الهجينة مثل تويوتا بريوس، وأصبحت أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان والعالم.