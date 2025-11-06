قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026
تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026، وتنتمي  لاند كروزر FJ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم الكشف عنها في معرض اليابان للتنقل، وتمتلك تصميم عملي وعصري .

 تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

أبعاد تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

تأتى سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026، بـ قاعدة عجلات تويوتا هايلوكس تشامب ، وتظهر بطول 1801 مم، وارتفاع 730 مم، وعرض 772 مم، وبها قاعدة عجلات 1016 مم .

 تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

محرك تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، وتنتج قوة 161 حصان، وبها عزم دوران 181 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

مواصفات تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

 تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

زودت سيارة تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، ألواح MOLLE لتركيب المعدات، وبها صدادات أمامية وخلفية قابلة للإزالة، وبها لمسات تصميم من سيارة لاند كروزر الأكبر حجمًا ، وبها أضواء أمامية مستديرة، وإطار احتياطي مثبت في الخلف، وبها ذراع تغيير سرعات كبير، وشاشة عرض أفقية على لوحة القيادة كبيرة الحجم .

 تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

وتظهر سيارة تويوتا لاند كروزر FJ الجديدة التي ينتظرها الكثير من عشاقها جهود الإنتاج في التصميم العصري والمتطور والذي يوفر مساحات وامكانيات مناسبة للرحلات بشكل عملي دون التنازل عن الجودة والمتانة المعهودة في سيارات تويوتا .

 تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

وجدير بالذكر ان شركة تويوتا تعمل على تطوير سيارة  كهربائية تحت إسم  Land Hopper، وهي كهربائية مصممة ومخصصة للطرق الوعرة ، وتجاوز حدود قدرات لاند كروزر ، و لم تحدد الشركة موعد محدد لإطلاقها  .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ تاريخ شركة تويوتا في عام 1933 كقسم لإنتاج السيارات داخل شركة Toyoda Automatic Loom Works، مع أول سيارة ركاب (AA) في عام 1936.

 تويوتا لاند كروزر FJ موديل 2026

وتأسست كشركة مستقلة عام 1937، ثم وسعت نطاق إنتاجها عالمياً مع سيارات مثل لاند كروزر في الخمسينيات وبداية التصدير إلى الولايات المتحدة، واشتهرت بريادتها في السيارات الهجينة مثل تويوتا بريوس، وأصبحت أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان والعالم. 

