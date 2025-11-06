سعر كيا EV4 GT موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV4 GT موديل 2026، وتنتمي EV4 GT لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، VW ID.3 GTX ، و Cupra Born VZ ، و MG 4 X Power، وVW Golf R ، و Toyota GR Corolla، وهيونداي أيونيك 3 N.

مواصفات كيا EV4 GT موديل 2026

زودت سيارة كيا EV4 GT موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، غلاف GT Wrap الجديد ويمزج الغلاف بين الأسود اللامع والرمادي المطفأ وخطوط من الأخضر النيون، وبها شقوق عمودية في مدخل الصداد السفلي، وبها عجلات مصنوعة من السبائك المعدنية المقطوعة بالماس، وبها ملاقط مكابح مطلية بالنيون، وبها واجهة خلفية على ناشر هواء (Diffuser) خاص بفئة GT مع مجموعة إضاءة LED عمودية مركزية.

بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV4 GT موديل 2026 بها ، مقاعد رياضية Bucket Seats مميزة باللون النيون، وبها محدد سرعة دوران اصطناعي لمنح السائقين مزيد من التفاعل والمشاركة أثناء القيادة.

محرك كيا EV4 GT موديل 2026

تنقل قوة سيارة كيا EV4 GT موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 400 حصان، وبها بطارية سعة 81.4 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 450 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد .

سعر كيا EV4 GT موديل 2026

ستباع سيارة كيا EV4 GT موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 195 ألف ريال سعودي .

وستحصل كيا EV4 GT على ضبط مخصص للهيكل، بما في ذلك نظام تعليق أكثر صلابة ونسبة توجيه أسرع للتعامل الأكثر دقة والاستجابات الأكثر حيوية على الطرق المتعرجة.

يمثل إطلاق سيارة كيا EV4 GT موديل 2026 تحدي فريدا في السوق الذي لا يزال في المراحل الأولية لاعتماد السيارات الكهربائية عالية الأداء، والنجاح سيعتمد على مزيج من السعر التنافسي، ومدى الشحن، وتوفر البنية التحتية.