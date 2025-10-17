بقوة 1000 حصان.. فيراري SF90 Spider تنطلق بحزمة تعديلات مميزة

كشفت شركة التعديل الأمريكية 1016 Industries عن نسختها الخاصة التي تستند على سيارة فيراري SF90 Spider المكشوفة، والتي حصلت على حزمة تحديثات خارجية وداخلية بهدف تحسين المظهر دون المساس بالأداء، حيث جاءت التعديلات في إطار الحفاظ على هوية السيارة الأصلية مع تعزيز اللمسات الرياضية.

تعديل عصري لسيارة فيراري SF90 Spider

ركزت التعديلات الخارجية على منح السيارة مظهرًا أكثر حداثة وديناميكية، حيث استخدمت الشركة ألياف الكربون على نطاق واسع لتقليل الوزن وإبراز الخطوط التصميمية.

فيراري SF90 Spider

شملت التغييرات تركيب صدام أمامي معاد التصميم، بالإضافة إلى عتبات جانبية جديدة أكثر بروزًا، وتم طلاء العجلات بلون أصفر لافت لافت للأنظار، مع تطعيمات سوداء تضيف لسمة بصرية مميزة.

مواصفات سيارة فيراري بمحرك 1000 حصانًا

لم تشمل التعديلات أي تدخل في الجوانب الميكانيكية أو نظام الدفع، حيث ظلت السيارة تعتمد على نفس المنظومة الهجينة التي طُرحت بها في الأصل.

ويجمع هذا المحرك نظام الحركة بين محرك V8 مزدوج التيربو وثلاثة محركات كهربائية، ما ينتج عنه قوة إجمالية تقارب 1000 حصان.

فيراري SF90 Spider

وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، بينما تتجاوز سرعتها القصوى 340 كيلومترًا في الساعة.

تركزت التعديلات على الجانب البصري دون التأثير على شخصية السيارة أو أدائها، ما يعكس توجه "1016 Industries" نحو إبراز الهوية التصميمية دون الحاجة إلى التغيير الميكانيكي.

فيراري SF90 Spider

المقصورة تحتفظ بالفخامة الكلاسيكية لفيراري

حافظت "1016 Industries" على الملامح الأساسية للمقصورة، التي تمثل جوهر تصميمات فيراري الفاخرة، حيث اعتمدت الشركة جلدًا أسود للمقاعد، تتخلله خطوط وتفاصيل بيضاء بسيطة.

بينما وضع شعار Cavallino الشهير على مساند الرأس كعنصر تزييني يحافظ على الطابع الأيقوني للعلامة، وعلى الرغم من التعديلات الطفيفة، لم تفقد المقصورة طابعها الكلاسيكي البسيط الذي يجمع بين الفخامة والطابع العملي.