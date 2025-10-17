قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1000 حصان.. فيراري SF90 Spider تنطلق بحزمة تعديلات مميزة

فيراري SF90 Spider
فيراري SF90 Spider
صبري طلبه

كشفت شركة التعديل الأمريكية 1016 Industries عن نسختها الخاصة التي تستند على سيارة فيراري SF90 Spider المكشوفة، والتي حصلت على حزمة تحديثات خارجية وداخلية بهدف تحسين المظهر دون المساس بالأداء، حيث جاءت التعديلات في إطار الحفاظ على هوية السيارة الأصلية مع تعزيز اللمسات الرياضية.

تعديل عصري لسيارة فيراري SF90 Spider 

ركزت التعديلات الخارجية على منح السيارة مظهرًا أكثر حداثة وديناميكية، حيث استخدمت الشركة ألياف الكربون على نطاق واسع لتقليل الوزن وإبراز الخطوط التصميمية.

فيراري SF90 Spider 

شملت التغييرات تركيب صدام أمامي معاد التصميم، بالإضافة إلى عتبات جانبية جديدة أكثر بروزًا، وتم طلاء العجلات بلون أصفر لافت لافت للأنظار، مع تطعيمات سوداء تضيف لسمة بصرية مميزة.

مواصفات سيارة فيراري بمحرك 1000 حصانًا

لم تشمل التعديلات أي تدخل في الجوانب الميكانيكية أو نظام الدفع، حيث ظلت السيارة تعتمد على نفس المنظومة الهجينة التي طُرحت بها في الأصل.

ويجمع هذا المحرك نظام الحركة بين محرك V8 مزدوج التيربو وثلاثة محركات كهربائية، ما ينتج عنه قوة إجمالية تقارب 1000 حصان.

فيراري SF90 Spider 

وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، بينما تتجاوز سرعتها القصوى 340 كيلومترًا في الساعة.

تركزت التعديلات على الجانب البصري دون التأثير على شخصية السيارة أو أدائها، ما يعكس توجه "1016 Industries" نحو إبراز الهوية التصميمية دون الحاجة إلى التغيير الميكانيكي. 

فيراري SF90 Spider 

المقصورة تحتفظ بالفخامة الكلاسيكية لفيراري

حافظت "1016 Industries" على الملامح الأساسية للمقصورة، التي تمثل جوهر تصميمات فيراري الفاخرة، حيث اعتمدت الشركة جلدًا أسود للمقاعد، تتخلله خطوط وتفاصيل بيضاء بسيطة.

بينما وضع شعار Cavallino الشهير على مساند الرأس كعنصر تزييني يحافظ على الطابع الأيقوني للعلامة، وعلى الرغم من التعديلات الطفيفة، لم تفقد المقصورة طابعها الكلاسيكي البسيط الذي يجمع بين الفخامة والطابع العملي.

فيراري SF90 Spider فيراري SF90 Spider سيارة فيراري SF90 Spider السيارة فيراري SF90 Spider تعديل فيراري SF90 Spider

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد