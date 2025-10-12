عودة إلى الثمانينات.. بي إم دبليو تعيد الأيقونة E30 باطلالة عصرية| صور

كشفت شركة بي إم دبليو عن إطلاق إصدارين خاصين جديدين في جنوب أفريقيا، يحملان اسم 325 iS Homage و333i Homage ، الإصداران يأتيان تكريمًا للسيارات الكلاسيكية التي صنعت مجد العلامة الألمانية في ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا الطراز الأيقوني E30 الذي لا يزال يحتفظ بمكانته كرمز للسيارات الرياضية الأصيلة.

أداء ومحركات سيارات BMW الجديدة

تأتي النسخة الأولى، 325iS Homage، بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3000 سي سي مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل إلى 382 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، هذا المحرك يتيح للسيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.3 ثانية فقط.

سيارات BMW

أما الإصدار الثاني، 333i Homage، فيستمد طاقته من نفس السعة ولكن بقوة أعلى تصل إلى 473 حصانًا وعزم دوران 600 نيوتن متر، مما يمنحه أفضلية في التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4 ثواني فقط، ليقدم تجربة قيادة أقرب إلى السيارات الرياضية.

تصميم خارجي مستوحى من تاريخ بي إم دبليو

يستند إصدار 325iS Homage إلى منصة BMW M240i xDrive، ويأتي بتصميم يعكس ملامح الماضي بروح الحاضر، حيث تظهر اللمسات الكلاسيكية من خلال الجناحين الخلفيين المزدوجين والعجلات الرياضية مقاس 20 بوصة المستوحاة من تصميمات الثمانينات، إلى جانب مقابض الأبواب السوداء والتفاصيل المستوحاة من الطراز E30، ما يمنح السيارة طابعًا هجوميًا أنيقًا يليق بإرثها الرياضي.

سيارات BMW

مقصورة داخلية تحتفي بالفخامة والنوستالجيا

تستكمل السيارة BMW تميزها بتصميم داخلي يجمع بين الراحة والفخامة والحنين إلى الماضي، المقاعد الرياضية تأتي مزينة بخياطة متباينة دقيقة، في حين يغطي مسند الذراع قماش كلاسيكي، الذي أعاد للأذهان مقصورات طرازات بي إم دبليو التاريخية مثل 318iS و325iS .

سيارات BMW

أسعار سيارة BMW وإنتاج محدود

تبدأ أسعار 325iS Homage من 83,000 دولار أمريكي، بينما تقدم 333i Homageبسعر يصل إلى 113,000 دولار أمريكي، وتقدم السيارات عبر فقط 33 نسخة من كل إصدار في مزاد خاص 21 أكتوبر الجاري.