قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته
نتنياهو: هناك خلافات كثيرة داخل إسرائيل.. وحزين لإطلاق سراح القتلة
صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة
رئيس بلدية غزة: حجم الدمار كبير.. ونحتاج 100 ألف وحدة سكن مؤقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة إلى الثمانينات.. بي إم دبليو تعيد الأيقونة E30 باطلالة عصرية| صور

سيارات BMW
سيارات BMW
صبري طلبه

كشفت شركة بي إم دبليو عن إطلاق إصدارين خاصين جديدين في جنوب أفريقيا، يحملان اسم 325 iS Homage و333i Homage ، الإصداران يأتيان تكريمًا للسيارات الكلاسيكية التي صنعت مجد العلامة الألمانية في ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا الطراز الأيقوني E30 الذي لا يزال يحتفظ بمكانته كرمز للسيارات الرياضية الأصيلة.

أداء ومحركات سيارات BMW الجديدة 

تأتي النسخة الأولى، 325iS Homage، بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3000 سي سي مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل إلى 382 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، هذا المحرك يتيح للسيارة الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.3 ثانية فقط. 

سيارات BMW

أما الإصدار الثاني، 333i Homage، فيستمد طاقته من نفس السعة ولكن بقوة أعلى تصل إلى 473 حصانًا وعزم دوران 600 نيوتن متر، مما يمنحه أفضلية في التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4 ثواني فقط، ليقدم تجربة قيادة أقرب إلى السيارات الرياضية.

تصميم خارجي مستوحى من تاريخ بي إم دبليو 

يستند إصدار 325iS Homage  إلى منصة BMW M240i xDrive، ويأتي بتصميم يعكس ملامح الماضي بروح الحاضر، حيث تظهر اللمسات الكلاسيكية من خلال الجناحين الخلفيين المزدوجين والعجلات الرياضية مقاس 20 بوصة المستوحاة من تصميمات الثمانينات، إلى جانب مقابض الأبواب السوداء والتفاصيل المستوحاة من الطراز E30، ما يمنح السيارة طابعًا هجوميًا أنيقًا يليق بإرثها الرياضي.

سيارات BMW

مقصورة داخلية تحتفي بالفخامة والنوستالجيا

تستكمل السيارة BMW تميزها بتصميم داخلي يجمع بين الراحة والفخامة والحنين إلى الماضي، المقاعد الرياضية تأتي مزينة بخياطة متباينة دقيقة، في حين يغطي مسند الذراع قماش كلاسيكي، الذي أعاد للأذهان مقصورات طرازات بي إم دبليو التاريخية مثل 318iS و325iS .

سيارات BMW

أسعار سيارة BMW وإنتاج محدود

تبدأ أسعار 325iS Homage من 83,000 دولار أمريكي، بينما تقدم 333i Homageبسعر يصل إلى 113,000 دولار أمريكي، وتقدم السيارات عبر فقط 33 نسخة من كل إصدار في مزاد خاص 21 أكتوبر الجاري.

بي إم دبليو سيارة بي إم دبليو الجديدة 325 iS Homage 333i Homage سيارة 333i Homage

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

موعد سقوط الامطار

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

ترشيحاتنا

تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

بالزي الصحفي.. تشييع جثمان الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

وزير الدفاع اليمني يبحث مع بعثة من الصليب الأحمر التعاون المشترك

ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

"شئون الأسرى والمحررين" الفلسطينية لراديو "النيل": بدء تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل خلال ساعات

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

احمد فهمي
احمد فهمي
احمد فهمي

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد